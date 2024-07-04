LLB／亞太區 中華隊雙冠入袋

中華隊在南韓舉行的ＬＬＢ（世界少棒聯盟）亞太暨中東區賽事傳出捷報，少棒賽由桃園市龜山國小以三比○擊敗地主奪冠，次青少棒則是桃市新明國中以十比○大勝日本封王，兩隊將在八月前往美國威廉波特、泰勒參加世界賽。

龜山國小在亞太區冠軍賽，靠著先發投手賴承希先發五局無失分，加上邱治愷先敲回高飛犧牲打先馳得點，第六局又登板關門，配合彭乙晏兩分打點二壘打演出，擊敗強敵南韓。

龜山國小預賽就與南韓同組，當時以三比十三輸球，但以三勝一敗取得分組第二，並在四強賽擊敗菲律賓隊，在冠軍賽復仇成功，接下來八月十四日要前進威廉波特，爭取二○○三年重返ＬＬＢ的首冠。

新明國中連續兩年取得亞太暨中東區代表權，前進世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

新明國中在冠軍賽首局就強攻十四人次、攻下八分，第二局追加兩分，加上先發投手胡冠威四局只被敲出一支安打，投出九次三振，趙晟皓後援一局聯手封鎖，在五局提前結束比賽。

ＬＬＢ次青少棒組世界賽將在八月五日開打，新明國中全力爭取二連霸。