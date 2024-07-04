聽新聞
test
0:00 / 0:00

LLB／亞太區 中華隊雙冠入袋

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
龜山國小打敗強敵南韓，將於八月中前進威廉波特世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供
龜山國小打敗強敵南韓，將於八月中前進威廉波特世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

中華隊在南韓舉行的ＬＬＢ（世界少棒聯盟）亞太暨中東區賽事傳出捷報，少棒賽由桃園市龜山國小以三比○擊敗地主奪冠，次青少棒則是桃市新明國中以十比○大勝日本封王，兩隊將在八月前往美國威廉波特、泰勒參加世界賽。

龜山國小在亞太區冠軍賽，靠著先發投手賴承希先發五局無失分，加上邱治愷先敲回高飛犧牲打先馳得點，第六局又登板關門，配合彭乙晏兩分打點二壘打演出，擊敗強敵南韓。

龜山國小預賽就與南韓同組，當時以三比十三輸球，但以三勝一敗取得分組第二，並在四強賽擊敗菲律賓隊，在冠軍賽復仇成功，接下來八月十四日要前進威廉波特，爭取二○○三年重返ＬＬＢ的首冠。

新明國中連續兩年取得亞太暨中東區代表權，前進世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供
新明國中連續兩年取得亞太暨中東區代表權，前進世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

新明國中在冠軍賽首局就強攻十四人次、攻下八分，第二局追加兩分，加上先發投手胡冠威四局只被敲出一支安打，投出九次三振，趙晟皓後援一局聯手封鎖，在五局提前結束比賽。

ＬＬＢ次青少棒組世界賽將在八月五日開打，新明國中全力爭取二連霸。

南韓 威廉波特 日本

延伸閱讀

LLB／亞太區少棒、次青少棒奪冠 龜山、新明再闖世界賽

U18亞青女籃／籃板完全失守 中華隊不敵澳洲落分組第3

中職／樂觀進取黃衫鬥士 徐基麟等待機會破蛹成蝶

U18亞青女籃／全員都得分 中華隊輕取馬來西亞開胡

相關新聞

LLB／亞太區 中華隊雙冠入袋

中華隊在南韓舉行的ＬＬＢ（世界少棒聯盟）亞太暨中東區賽事傳出捷報，少棒賽由桃園市龜山國小以三比○擊敗地主奪冠，次青少棒則...

中職／杰戈來啦！悍將新洋投命名出爐 今天抵台

富邦悍將隊持續補強備戰下半季，新洋投已於今日抵達台灣，而首度透過富邦悍將APP進行的中文譯名票選也於稍早截止，有超過萬名...

中職／林佳緯何時再登板？小朋友疑惑 林岱安幫解答

2024統一獅夏令營第一梯次接近尾聲，特別安排林佳緯、林岱安及許哲晏參與「球星會客室」，與小球員近距離互動及解答迷津，林...

LLB／亞太區少棒、次青少棒奪冠 龜山、新明再闖世界賽

在韓國舉行的LLB亞太區兩場冠軍戰中華隊都傳出捷報，少棒賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，次青少棒則是新明國中以10：0...

中職／黃明志、八三夭嗨爆悍將大巨蛋 FA暖場韓職啦啦隊助陣

富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，其中27、28日舉辦的「G!POP流行音樂節」賽後演唱來賓公布，27...

中職／旅美陳聖平加盟統一獅月薪29萬 最快周末大巨蛋亮相

今年回歸中華職棒的旅外四星，在台鋼雄鷹隊吳念庭實戰亮相後，旅美野手陳聖平將成為第二人，統一獅隊昨天與他簽下兩年半合約，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。