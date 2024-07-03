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中職／杰戈來啦！悍將新洋投命名出爐 今天抵台

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊新洋投Jack Labosky經球迷票選中文譯名為「杰戈」，並在今天抵達台灣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投Jack Labosky經球迷票選中文譯名為「杰戈」，並在今天抵達台灣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊持續補強備戰下半季，新洋投已於今日抵達台灣，而首度透過富邦悍將APP進行的中文譯名票選也於稍早截止，有超過萬名球迷參加票選活動，以「杰戈」獲得最多球迷青睞，成為Jack Labosky的中文譯名。

即將滿28歲的杰戈是一名右投手，2018年被光芒隊挑中開啟職業生涯，最高層級曾升到3A，今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特，先發10場繳出3勝2敗的戰績，防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。

富邦悍將球團透過悍將APP的即時互動性，讓所有球迷參與新洋將中文譯名的決定，消息公布後獲得熱烈迴響及討論，悍將球員們也透過APP投下選票，與球迷一起決定Jack Labosky的中文譯名。

消息公布後共30小時的時間進行投票，有超過萬名球迷參與，以「杰戈」獲得超過7000張選票，贏過第二名的「藍波」等其他譯名，悍將將從票投「杰戈」的球迷中，抽出3位球迷獲得杰戈的親簽球。

杰戈目前已經抵達台灣，並將穿上悍將74號球衣，將等待相關程序完成後，就會加入球隊進行訓練，成為悍將洋投戰力，共同備戰下半季。

富邦悍將隊新洋投Jack Labosky經球迷票選中文譯名為「杰戈」，並在今天抵達台灣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投Jack Labosky經球迷票選中文譯名為「杰戈」，並在今天抵達台灣。圖／富邦悍將隊提供

光芒 富邦悍將

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