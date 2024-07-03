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中職／林佳緯何時再登板？小朋友疑惑 林岱安幫解答

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024統一獅夏令營第一梯次，安排林岱安（右起）、林佳緯及許哲晏參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供
2024統一獅夏令營第一梯次，安排林岱安（右起）、林佳緯及許哲晏參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供

2024統一獅夏令營第一梯次接近尾聲，特別安排林佳緯、林岱安及許哲晏參與「球星會客室」，與小球員近距離互動及解答迷津，林佳緯更被問到「何時再登板？」此題由林岱安幫忙解惑。

三位選手的出現隨即受到小球員的尖叫與鼓掌歡迎，但在問答環節，小球員的問題卻十分嚴肅，彷彿化身記者，讓三位選手十分訝異，許哲晏還表示：「不是應該會有比較可愛的問題嗎？」也顯現小球員平時就有在關注統一獅新聞。

問題不僅有「許哲晏首轟出爐想法」、「林佳緯被選進統一獅的心情」外，小球員特別關心在「林佳緯何時才會再登板投球」、「之後能否有機會看到林佳緯、林岱安投捕搭檔」，林岱安表示，林佳緯只會在球隊落後許多才會站上投手丘，更反問小球員這樣是否還會希望看到林佳緯投球。

2024統一獅夏令營第一梯次，安排林佳緯、林岱安及許哲晏參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供
2024統一獅夏令營第一梯次，安排林佳緯、林岱安及許哲晏參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供

這是林佳緯首次參與統一獅夏令營，他說:「小球員都蠻可愛的，雖然他們提出的問題感覺有點嚴肅，可是從他們口中講出有種很可愛、天真無邪的感覺，不過這跟預料中的問題有點不一樣。」

許哲晏則是第一次受邀夏令營會客室，他原先以為會有跳舞的問題，但還是希望今天的活動能讓他們在人生哲學上有所收穫，更提及有位小球員主動表示他撿到許哲晏首轟球，令他印象深刻。

相較林佳緯及許哲晏，林岱安身為夏令營選手代表「前輩」，許多親切互動拉近距離，他表示，之前回答太過認真，發現有些小球員興致缺缺，反而與他們多點有趣的互動，為他們的成長過程留下美好的回憶，也可以讓選手了解現在小孩的想法，針對近期出現許多他像邱智呈的想法，他開玩笑地說:「誤認我邱智呈沒關係，但我的身高跟他有差距。」

2024統一獅夏令營第一梯次，安排林佳緯、林岱安及許哲晏參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供
2024統一獅夏令營第一梯次，安排林佳緯、林岱安及許哲晏參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供
2024統一獅夏令營第一梯次，安排林佳緯、林岱安及許哲晏（左）參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供
2024統一獅夏令營第一梯次，安排林佳緯、林岱安及許哲晏（左）參與「球星會客室」。圖／統一獅隊提供

林佳緯 統一獅 邱智呈

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