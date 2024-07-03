LLB／亞太區少棒、次青少棒奪冠 龜山、新明再闖世界賽

在韓國舉行的LLB亞太區兩場冠軍戰中華隊都傳出捷報，少棒賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，次青少棒則是新明國中以10：0大勝日本，雙雙取得亞太區代表權，將在8月前往美國參加世界賽。

LLB亞太區少棒賽今年由龜山國小取得代表權，預賽就與韓國同組，當時以3：13輸球，但另外面對中國、印尼、泰國都拿下勝利，以分組第2晉級四強，接著擊敗菲律賓隊晉級冠軍賽。

而龜山國小今天在先發投手賴承希繳出5局無失分演出下，加上邱治愷接手守成，以3：0成功復仇，去年龜山國小在世界少棒錦標賽以季軍作收，今年再次赴美挑戰。

LLB亞太區次青少棒賽則是由新明國中代表，預賽就以2連勝日本、菲律賓取得分組第一，接著四強賽擊敗關島，再與日本隊在冠軍賽碰頭。

新明首局就強攻，無人出局滿壘時，林毅庭敲出清壘安打，接著胡冠威觸身球保送，黃字泫再敲出三壘安打敲回2分，接著張以杰二壘打1分打點，後續滿壘時范宸竣觸身球、林祐任保送各擠回1分，單局打了14人次猛攻8分，

第2局追加2分，加上先發投手胡冠威4局只被敲出1安打、9次三振，趙晟皓後援1局聯手封鎖，以5局提前結束比賽，今年將前往美國挑戰連霸。

LLB亞太區次青少棒冠軍賽新明國中以10：0大勝日本，取得亞太區代表權晉級世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

LLB亞太區少棒賽冠軍賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，取得晉級世界賽資格。圖／台灣世界少棒聯盟提供