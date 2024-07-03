快訊

睽違20年！日本今天正式發行「令和新鈔」

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

LLB／亞太區少棒、次青少棒奪冠 龜山、新明再闖世界賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
LLB亞太區少棒賽冠軍賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，取得晉級世界賽資格。圖／台灣世界少棒聯盟提供
LLB亞太區少棒賽冠軍賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，取得晉級世界賽資格。圖／台灣世界少棒聯盟提供

在韓國舉行的LLB亞太區兩場冠軍戰中華隊都傳出捷報，少棒賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，次青少棒則是新明國中以10：0大勝日本，雙雙取得亞太區代表權，將在8月前往美國參加世界賽。

LLB亞太區少棒賽今年由龜山國小取得代表權，預賽就與韓國同組，當時以3：13輸球，但另外面對中國、印尼、泰國都拿下勝利，以分組第2晉級四強，接著擊敗菲律賓隊晉級冠軍賽。

而龜山國小今天在先發投手賴承希繳出5局無失分演出下，加上邱治愷接手守成，以3：0成功復仇，去年龜山國小在世界少棒錦標賽以季軍作收，今年再次赴美挑戰。

LLB亞太區次青少棒賽則是由新明國中代表，預賽就以2連勝日本、菲律賓取得分組第一，接著四強賽擊敗關島，再與日本隊在冠軍賽碰頭。

新明首局就強攻，無人出局滿壘時，林毅庭敲出清壘安打，接著胡冠威觸身球保送，黃字泫再敲出三壘安打敲回2分，接著張以杰二壘打1分打點，後續滿壘時范宸竣觸身球、林祐任保送各擠回1分，單局打了14人次猛攻8分，

第2局追加2分，加上先發投手胡冠威4局只被敲出1安打、9次三振，趙晟皓後援1局聯手封鎖，以5局提前結束比賽，今年將前往美國挑戰連霸。

LLB亞太區次青少棒冠軍賽新明國中以10：0大勝日本，取得亞太區代表權晉級世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供
LLB亞太區次青少棒冠軍賽新明國中以10：0大勝日本，取得亞太區代表權晉級世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

LLB亞太區少棒賽冠軍賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，取得晉級世界賽資格。圖／台灣世界少棒聯盟提供
LLB亞太區少棒賽冠軍賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，取得晉級世界賽資格。圖／台灣世界少棒聯盟提供

LLB亞太區次青少棒冠軍賽新明國中以10：0大勝日本，取得亞太區代表權晉級世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供
LLB亞太區次青少棒冠軍賽新明國中以10：0大勝日本，取得亞太區代表權晉級世界賽。圖／台灣世界少棒聯盟提供

LLB亞太區次青少棒 中華隊

延伸閱讀

棒球／LLB亞太區少棒賽邱唯喆好投 桃園龜山晉冠軍戰

棒球／台南青少棒進軍美國小馬盃 黃偉哲：300萬經費市府包了

力退日本！台南青少棒隊勇奪小馬盃亞太區冠軍 將赴美參賽

林口輕軌列優先推動路線？ 7月底運量有望達門檻

相關新聞

LLB／亞太區少棒、次青少棒奪冠 龜山、新明再闖世界賽

在韓國舉行的LLB亞太區兩場冠軍戰中華隊都傳出捷報，少棒賽由龜山國小以3：0擊敗地主韓國，次青少棒則是新明國中以10：0...

中職／黃明志、八三夭嗨爆悍將大巨蛋 FA暖場韓職啦啦隊助陣

富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，其中27、28日舉辦的「G!POP流行音樂節」賽後演唱來賓公布，27...

中職／旅美陳聖平加盟統一獅月薪29萬 最快周末大巨蛋亮相

今年回歸中華職棒的旅外四星，在台鋼雄鷹隊吳念庭實戰亮相後，旅美野手陳聖平將成為第二人，統一獅隊昨天與他簽下兩年半合約，今...

中職／兄弟大巨蛋K歌主題周4日開賣 羅志祥也唱進蛋內

中信兄弟隊將於8月3、4日於台北大巨蛋主場舉辦「CHANNEL B」K歌主題周，除日前重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／K...

中職／主動曝別擔心留不住 羅戈：我會待到球季結束！

富邦悍將隊強勢以3連勝收尾上半季，此役繳出7局失1分好投的洋投羅戈，成為悍將本季至今先發輪值最穩定的存在，在賽後訪問尾聲...

中職／悍將跑掉1分 鋒總直言態度要加油「不是失誤、是失敗」

中華職棒今天進行上半季最終戰，富邦悍將以2：1擊敗樂天桃猿隊，3局下原有機會多添分數，卻出現跑壘疏失，總教練陳金鋒賽後也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。