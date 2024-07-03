MLB／大谷翔平、山本由伸球具先進名人堂 明年特展見
美國棒球名人堂將在明年7月舉辦「野球與Baseball：跨越太平洋的日美棒球交流」展，道奇隊大谷翔平、山本由伸都捐出自身球具參展，大谷說：「我認為這對日本棒球是很重要的事。」
大谷翔平捐出的球具包含今年球季加盟道奇隊後主場首戰球衣，還有2023年世界棒球經典賽的球帽等，甚至還包含日職火腿隊時期的用品。
大谷翔平表示：「以日本出生的選手為主體的新展覽要展開了，這對日本球界是重要的事，而在這眾多展示品中，自己的球棒也能列入，自己非常的期待。」
山本由伸則是春訓時使用的手套，山本表示，道奇隊一直與日本有著深厚關係，如今自己也加入這支有著許多日本前輩活躍的隊伍，「展覽開始的時候，會想要去看看。」
展覽中還包含首位大聯盟日本球員村上雅則的手套、松井秀喜的洋基隊球衣、達比修有2009年經典賽球衣、野茂英雄投出無安打的紀念球還有鈴木一朗的球具等，展品內容十分豐富。
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