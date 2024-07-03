快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃明志、八三夭嗨爆悍將大巨蛋 FA暖場韓職啦啦隊助陣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋。 圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋。 圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，其中27、28日舉辦的「G!POP流行音樂節」賽後演唱來賓公布，27日有「大馬鬼才」黃明志、28日「搖滾天團」八三夭等人要嗨爆大巨蛋，還有來自韓國的超人氣職棒啦啦隊助陣。

富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，票價、時程公布。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，票價、時程公布。圖／富邦悍將隊提供

悍將今天公布系列戰票價及購票時程，將從7月9日起開放會員優先購票，7月12日中午12點30分起全面開賣，平日全票票價為500至1080元，假日則是600至1580元，如使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場體驗。

熱區球迷進場另可獲得專屬贈品，一同揮舞熱血衝鋒旗，閃耀悍將手燈一起來嗨翻演唱會，另外為感謝新北市悍將家人們的熱情支持，新北市民只要憑身分證將可享門票半票優惠。

富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，票價、時程公布。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，票價、時程公布。圖／富邦悍將隊提供

「G!POP流行音樂節」演唱來賓也搶先公開，27日將由「破億神曲製造機」蕭秉治、「傳唱天后 」李翊君、「大馬鬼才」黃明志Namewee帶來不同年代的傳唱金曲，28日則由「精靈歌手」許哲珮、「搖滾天團」八三夭用KTV抒情、搖滾神曲來嗨爆大巨蛋。

兩日賽後都將由Fubon Angels擔任暖場表演，還有來自韓國南部的超人氣職棒啦啦隊跨海來台助陣，與Fubon Angels共同帶來熱血韓式應援。

本次悍將台北大巨蛋主場區域開放內野B1及L2樓層席位選購（外野區域暫不開放，客隊應援團為B1層122區），並自7月9日起開放家族會員優先購票，7月12日中午12點30分起全面開放售票。

Fubon Angels 啦啦隊 富邦悍將

延伸閱讀

中職／兄弟大巨蛋K歌主題周4日開賣 羅志祥也唱進蛋內

中職／悍將跑掉1分 鋒總直言態度要加油「不是失誤、是失敗」

中職／悍將3連勝收尾 鋒總領軍上半季勝率球團史只輸哥哥

中職／敬禮！悍將「部長化」歡迎張育成 創意來自李宗賢

相關新聞

中職／黃明志、八三夭嗨爆悍將大巨蛋 FA暖場韓職啦啦隊助陣

富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，其中27、28日舉辦的「G!POP流行音樂節」賽後演唱來賓公布，27...

中職／旅美陳聖平加盟統一獅月薪29萬 最快周末大巨蛋亮相

今年回歸中華職棒的旅外四星，在台鋼雄鷹隊吳念庭實戰亮相後，旅美野手陳聖平將成為第二人，統一獅隊昨天與他簽下兩年半合約，今...

中職／兄弟大巨蛋K歌主題周4日開賣 羅志祥也唱進蛋內

中信兄弟隊將於8月3、4日於台北大巨蛋主場舉辦「CHANNEL B」K歌主題周，除日前重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／K...

中職／主動曝別擔心留不住 羅戈：我會待到球季結束！

富邦悍將隊強勢以3連勝收尾上半季，此役繳出7局失1分好投的洋投羅戈，成為悍將本季至今先發輪值最穩定的存在，在賽後訪問尾聲...

中職／悍將跑掉1分 鋒總直言態度要加油「不是失誤、是失敗」

中華職棒今天進行上半季最終戰，富邦悍將以2：1擊敗樂天桃猿隊，3局下原有機會多添分數，卻出現跑壘疏失，總教練陳金鋒賽後也...

棒球／LLB亞太區少棒賽邱唯喆好投 桃園龜山晉冠軍戰

LLB亞太區少棒賽桃園龜山今天4強與菲律賓隊交手，桃園龜山邱唯喆5局失1分好投、彭乙晏首局場內轟帶起氣勢，終場以13比1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。