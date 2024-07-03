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中職／黃明志、八三夭嗨爆悍將大巨蛋 FA暖場韓職啦啦隊助陣
富邦悍將隊7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋，其中27、28日舉辦的「G!POP流行音樂節」賽後演唱來賓公布，27日有「大馬鬼才」黃明志、28日「搖滾天團」八三夭等人要嗨爆大巨蛋，還有來自韓國的超人氣職棒啦啦隊助陣。
悍將今天公布系列戰票價及購票時程，將從7月9日起開放會員優先購票，7月12日中午12點30分起全面開賣，平日全票票價為500至1080元，假日則是600至1580元，如使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場體驗。
熱區球迷進場另可獲得專屬贈品，一同揮舞熱血衝鋒旗，閃耀悍將手燈一起來嗨翻演唱會，另外為感謝新北市悍將家人們的熱情支持，新北市民只要憑身分證將可享門票半票優惠。
「G!POP流行音樂節」演唱來賓也搶先公開，27日將由「破億神曲製造機」蕭秉治、「傳唱天后 」李翊君、「大馬鬼才」黃明志Namewee帶來不同年代的傳唱金曲，28日則由「精靈歌手」許哲珮、「搖滾天團」八三夭用KTV抒情、搖滾神曲來嗨爆大巨蛋。
兩日賽後都將由Fubon Angels擔任暖場表演，還有來自韓國南部的超人氣職棒啦啦隊跨海來台助陣，與Fubon Angels共同帶來熱血韓式應援。
本次悍將台北大巨蛋主場區域開放內野B1及L2樓層席位選購（外野區域暫不開放，客隊應援團為B1層122區），並自7月9日起開放家族會員優先購票，7月12日中午12點30分起全面開放售票。
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