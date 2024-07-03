中職／旅美陳聖平加盟統一獅 月薪29萬

今年回歸中華職棒的旅外四星，在台鋼雄鷹隊吳念庭實戰亮相後，旅美野手陳聖平將成為第二人，統一獅隊昨天與他簽下兩年半合約，今年月薪廿九萬元，即刻投入練球，最快周末在台北大巨蛋亮相。

獅隊表示，肯定陳聖平的內野守備潛力，與他簽下總額一一六六萬元合約，接下來三季月薪依序為廿九萬、卅一萬、卅五萬，另有激勵獎金兩百萬。

上半季昨天正式落幕，後天展開下半季廝殺，陳聖平將隨隊前往台北大巨蛋，教練團再視調整狀況決定是否登錄出賽。

富邦悍將隊在選秀會第二指名選進的旅日投手張奕，昨也現身新莊棒球場，先與未來隊友、教練打招呼。對於投入戰線的時間點，張奕已有心理準備，「球隊叫我北上，大概知道球隊的意思，可能完成合約後先隨隊練球，然後進入比賽。」他透露目前規畫，預計在下周加入球隊練球。

張奕今年已在二軍隨雄鷹出賽，感受中職打者特性，認為傾向攻擊直球。他表示，「有在模擬一軍丟是怎樣，有去研究、看打者習性，但實戰還不知道。」