中職／兄弟大巨蛋K歌主題周4日開賣 羅志祥也唱進蛋內

中信兄弟隊將於8月3、4日於台北大巨蛋主場舉辦「CHANNEL B」K歌主題周，除日前重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）擔任演唱嘉賓外，今天球團也正式宣布「流行天王」羅志祥、「幸福教主」卓文萱、方泂鑌Abin，以及「五堅情」成員婁峻碩以及邱鋒澤，將加入中信兄弟K歌主題周演唱嘉賓行列，預計在4日中午12點半陸續開放售票。

中信兄弟在今年上半季兩度將主題周活動移師至台北大巨蛋舉行，面對即將展開的下半季例行賽，兄弟把眾所矚目的龍角散草本喉糖「CHANNEL B」K歌主題週活動再度搬進台北大巨蛋。

今年的K歌主題周Passion Sisters也不缺席，2日Friday Night PS女孩將帶來暖身精彩演唱，3日球團重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna），以及擁有甜美聲線的幸福教主「卓文萱」，方泂鑌 Abin也首次來到台北大巨蛋演唱。

4日則是邀請到「流行天王」羅志祥，以及「五堅情」成員婁峻碩、邱鋒澤擔任賽後演唱嘉賓，賽後還有球迷最期待的中信兄弟第11屆「我不是歌手」壓軸登場。

兄弟球團按照先行台北大巨蛋規定，目前尚未開放B2層讓球迷進入場內觀賞賽後表演，因此取消球團原訂於場內做場邊搖滾席之規畫。為了讓更多球迷和粉絲可以依最佳的視野和近距離觀賞賽後表演，球團本次也將取消VIP尊爵席，釋出更多能近距離觀賞賽後表演的座位席，提供球迷最佳的聽覺與視覺饗宴。

中信兄弟大巨蛋主場K歌主題周活動，售票將於4日中午12點半於「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」開放2024洲際季票會員優先購票，18:00開放2024猛象會、艾樂粉會會員優先購票，5日上午10點起陸續開放親子象會員，下午3點享象悠遊卡會員優先購買，晚上8點中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，8日中午12點半「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！