中職／主動曝別擔心留不住 羅戈：我會待到球季結束！

富邦悍將隊強勢以3連勝收尾上半季，此役繳出7局失1分好投的洋投羅戈，成為悍將本季至今先發輪值最穩定的存在，在賽後訪問尾聲，主動向媒體補充，「我會在這裡待到結束。」宣示今年就是悍將人。

羅戈先發7局共用95球，僅被敲4安打、失1分，為第2局林泓育一壘打、張閔勛二壘打串連所攻下的分數。

加上今天在內，羅戈上半季先發15場，取得5勝3敗、防禦率1.83，91次三振居三振王。總教練陳金鋒指出，羅戈本季表現只有1、2場浮現不穩，控制能力好，整體就是很穩定的投手。

羅戈表示，現在感覺很好，若在季中做什麼改變，可能會影響到贏球的感覺，希望帶著現在的感覺維持到下半季，「每天把自己工作做好，細節做到最好。」

值得注意的是，羅戈的名字也曾出現在南韓媒體點名挖角的清單中，隨著這張優異的成績單越來越出色，也令球迷更好奇是否快留不住了。他表示，「我現在在這裡，就會繼續為富邦努力、幫助球隊贏球。」結束訪問之際，他主動補充，「另外有一件事想告訴大家，我會待到球季結束。」