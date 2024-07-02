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中職／悍將跑掉1分 鋒總直言態度要加油「不是失誤、是失敗」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將總教練陳金鋒。報系資料照
富邦悍將總教練陳金鋒。報系資料照

中華職棒今天進行上半季最終戰，富邦悍將以2：1擊敗樂天桃猿隊，3局下原有機會多添分數，卻出現跑壘疏失，總教練陳金鋒賽後也直言：「這不是失誤的跑壘，這是失敗的跑壘。」

面對猿隊先發投手陳鴻文，悍將3局下出現4支安打，劉俊豪、周佳樂、葉子霆連3支安打先攻下1分，兩出局後董子恩打穿中間方向，眼看將為悍將再添分數，但葉子霆過二壘來不及回壘遭到觸殺，第3個出局數出現在周佳樂踏回本壘之前，這1分判定不算。

陳金鋒直言：「態度上需要再加油，這不是失誤的跑壘，而是失敗的跑壘，這是不應該發生的，會再和跑壘教練講。」他進一步指出，「搶壘失敗死掉沒關係，但這不是搶壘，但這是安全性的問題，連安全性問題都做不到，這是態度有問題。」

悍將3連勝收尾，上半季取得29勝31敗、勝率0.483，在球團史上半季戰績排名第二，僅次於哥哥陳連宏領軍的2019年31勝27敗2和、勝率0.534。

陳金鋒評價上半季表現，認為投手、守備還算穩定，但有一些可以得分的機會必須做得更好；對於上半季勝率，他直言：「我沒有去算那個，我是去算他們怎麼去贏比賽、去理解比賽，怎麼用團隊力量去做每件事情。」

樂天桃猿 陳金鋒

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