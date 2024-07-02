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中職／悍將3連勝收尾 鋒總領軍上半季勝率球團史只輸哥哥

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
豊暐4局下的安打攻下富邦悍將隊第2分。圖／富邦悍將隊提供
豊暐4局下的安打攻下富邦悍將隊第2分。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒今天進行上半季最終戰，富邦悍將隊洋投羅戈繳出7局僅失1分好投，率領悍將以2：1擊敗樂天桃猿隊。悍將3連勝收尾，上半季取得29勝31敗、勝率0.483，在球團史上半季戰績排名第二，僅次於哥哥陳連宏領軍的2019年31勝27敗2和、勝率0.534。

羅戈先發7局共用95球，僅被敲4安打、失1分，為第2局林泓育一壘打、張閔勛二壘打串連所攻下的分數。

至今天賽前，化身獅隊勝利保證的勝騎士9勝、防禦率1.67、89次三振居投手三冠王，在羅戈此役6K入袋後，以91K躍居第一。聯盟史上半季最多三振數由2014年義大犀牛隊希克110K保持，而他在該年6月就由韓職KT巫師隊買斷合約，整季就是留下110K。

猿隊先發投手陳鴻文也有6局失2分優質內容，悍將3局下出現4支安打，劉俊豪、周佳樂、葉子霆連3支安打先攻下1分，兩出局後董子恩打穿中間方向，眼看將為悍將再添分數，但葉子霆過二壘來不及回壘遭到觸殺，第3個出局數出現在周佳樂踏回本壘之前，這1分判定不算。

悍將仍在4局下超前戰局，陳真先是打出幸運越過一壘手廖健富的長打，豊暐補上安打攻下超前分。

富邦悍將隊洋投羅戈先發7局僅失1分，送出6次三振。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投羅戈先發7局僅失1分，送出6次三振。圖／富邦悍將隊提供

KT巫師 樂天桃猿

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