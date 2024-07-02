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棒球／LLB亞太區少棒賽邱唯喆好投 桃園龜山晉冠軍戰

中央社／ 台北2日電
2024 LLB亞太區少棒錦標賽在韓國持續進行，代表台灣的桃園市龜山國小（深色球衣）2日4強戰與菲律賓隊（白色球衣）交手，台灣終場以13比1、5局搶勝。圖為兩隊賽後合影。（台灣世界少棒聯盟提供）
2024 LLB亞太區少棒錦標賽在韓國持續進行，代表台灣的桃園市龜山國小（深色球衣）2日4強戰與菲律賓隊（白色球衣）交手，台灣終場以13比1、5局搶勝。圖為兩隊賽後合影。（台灣世界少棒聯盟提供）

LLB亞太區少棒賽桃園龜山今天4強與菲律賓隊交手，桃園龜山邱唯喆5局失1分好投、彭乙晏首局場內轟帶起氣勢，終場以13比1、5局搶勝，明天將與韓國隊爭冠。

世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽在韓國首爾華城Dream Park球場舉行，桃園龜山今天比賽1局上1人出局後靠著保送、彭乙晏2分砲取得領先。

桃園龜山3局上再靠著安打、對方守備失誤拿下2分，4局上單局2安2保送再拿2分，5局上抓準對方投手、守備都有狀況，一口氣打了12人次、攻下7分大局、奠定勝基。

桃園龜山今天派出邱唯喆擔任先發投手，邱唯喆開賽1局下稍微有狀況，1人出局後投出保送、被敲安打失掉1分，但及時回穩沒有擴大失分危機。

邱唯喆2局過後越投越穩，2到4局僅讓對手靠著觸身球保送、四壞保送上壘，5局2人出局後雖然被敲安打，但接著三振抓到第3個出局數、替球隊守住勝利；今天總計投5局飆出8次三振、失掉1分責失分，奪下勝投。

桃園龜山搶勝晉級，明天冠軍戰將再與韓國隊碰頭，桃園龜山預賽已經和地主韓國隊交手過，但預賽時投手群沒能壓制，以3比13吞敗，冠軍戰力拚復仇，全力爭取赴美參加世界賽門票。

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