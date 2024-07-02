日職／孫易磊二軍中繼登板 2局失1分無關勝敗

北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天二軍中繼登板，投2局失掉1分責失分，中止近期連2場出賽無失分，火腿隊終場以5比2搶勝，孫易磊無關勝敗。

火腿隊二軍今天與埼玉西武獅隊二軍交手，火腿隊1局上拿下2分，2局上細川凌平敲出陽春砲添分，4局上再靠著保送、濱田泰希二壘打、細川凌平高飛犧牲打先拿1分，松本剛補上二壘打再添1分保險分。

火腿隊7局上打完5比1領先，7局下換上台灣投手孫易磊登板，孫易磊讓首名打者敲出二壘方向滾地球出局，接著連飆2次三振、沒有失分。

孫易磊8局下續投被首名打者金子侑司敲出二壘打，2人出局後再被蛭間拓哉敲出安打失掉1分，接著讓高木涉敲出中外野方向高飛球出局，沒有多掉分數。

孫易磊今天總計用33球投2局，被敲出2支安打，投出4次三振，沒有四死球保送，失掉1分責失分，無關勝敗，賽後防禦率2.40。