中職／周佳樂微調打擊動作單場3安 盼對比賽理解度提升

中職富邦悍將周佳樂昨天單場3安就差全壘打，最後一打席嘗試完全打擊失敗，直言可遇不可求。周佳樂透露最近2週微調打擊動作收到不錯效果，盼下半季對比賽理解度能再提升。

周佳樂去年底入伍當兵，今年3月退伍歸隊，6月回到一軍出賽。昨天對台鋼雄鷹隊比賽，依序2局敲出二壘打、3局敲出三壘打，7局敲出一壘安打，8局明顯感受到想要嘗試打全壘打，最後打成二壘方向滾地球出局，沒能完成難得紀錄。

周佳樂表示，一開始不知道有機會挑戰紀錄，比賽的事情自然而然發生，把該做的做好，但打到後半段隊友提醒有機會挑戰完全打擊，也是很難得的機會，8局打席壘上剛好沒人時有嘗試，可惜沒能如願。

周佳樂昨天2局從雄鷹隊先發投手，同時也是北科附工學長的張喜凱手中敲出二壘打。周佳樂表示，兩人交情蠻好的，高中練習賽和二軍出賽有對過，張喜凱也等了許久再回到一軍，可以投打對決也算有緣分。

周佳樂6月回到一軍後，沒有固定先發位置，昨天賽前打擊率1成92。他表示，昨天比賽是近期狀況最佳的一場，前幾場打不好，練習時跟教練討論，想辦法找出適合的方式面對比賽，最近基地統籌教練陳連宏協助調整抬腳，原本抬腳重心容易不穩，沒辦法讓球看清楚，改成不抬腳直接準備攻擊，收到好的結果。

周佳樂今年比較晚開始一軍出賽，也提到當完兵歸隊時，有時明明知道要幹嘛，但是身體跟不上，現在已經漸入佳境、可以掌握出賽節奏，希望下半季對於比賽的理解程度可以提升，能夠馬上調整，做出當下狀態最好的事情。