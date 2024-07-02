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中職／敬禮！悍將「部長化」歡迎張育成 創意來自李宗賢
「國防部長」張育成還沒降臨，敬禮手勢先一步感染富邦悍將隊，在選秀會後隔一天發想這個上壘慶祝動作的李宗賢透露，出發點是希望表達歡迎他的加入。點評這幾天把敬禮手勢做得最有記憶點的隊友，沒意外是新秀王念好，超Q彈的敬禮，讓王念好自己也笑稱：「我整個超越！」
張育成去年經歷世界棒球經典賽洗禮後，從拒絕徵召風波到躍升國家英雄，聲勢從黑翻紅，而他在比賽期間無所畏懼、直接以敬禮手勢回應那段日子的耳語，也一度成為話題，連當時來到台灣採訪的外國媒體都好奇他的手勢由來。
張育成決定回歸台灣打球，悍將下周就要迎接他的到來，而近期悍將的比賽已被注意到，選手在上壘後比出敬禮手勢，搶先「部長化」。
李宗賢指出，就是在選秀會隔天6月29日碰上統一獅隊勝騎士的比賽，「大家在討論，希望營造一個歡迎他的氣氛，想到這個手勢，感覺也還不錯，希望把這個好的感覺、好的氣勢延續到下半季。」
李宗賢笑說，「要講做得比較特別的，應該就念好吧！整個放開來的感覺，剛好也是對到雷公那麼強力的投手擊出安打，對學弟也是自信的累積。」王念好則解釋，「我想說這樣好像有點太普通，我不只模仿，我整個超越。」
張育成將在下半季加入悍將打線，李宗賢直言，這對球隊會很有氣勢，希望不管加入誰，大家可以盡快融入在一起，維持競爭力，迎接下半季的挑戰。
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