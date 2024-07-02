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中職／拎王苡丞手套守一壘 王念好談「遊樂園CP」卻想起玩水沒揪

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王念好拿王苡丞的手套守一壘。圖／富邦悍將隊提供
王念好拿王苡丞的手套守一壘。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊新秀王念好拎著王苡丞的手套守一壘，外界以為幕後故事充滿兄弟情，王念好還原真相，「想說他有，就跟他借。」他說自己對手套並不講究，拿別人的手套也用得滿順手，暫時沒考慮訂做自己的一壘手套。

王念好和王苡丞相差2歲，生日只差2天，都是金牛寶寶，來到悍將後很快就建立好交情，最近王念好守一壘時，被注意到手中的手套繡著「王苡丞」名字，他解釋，「他現在幾乎以外野為主，想說他有一壘手套就跟他借，他好像有兩個一壘手套。」

目前沒有考慮訂製自己的一壘手套，王念好說：「現在有就不會想再多做一個手套，我一壘也不太常去，現在也用得滿順手的，我對手套沒有很講究。」

兩人的好交情，在春訓期間就曾因王念好的社群留言引起討論，王念好寫下與王苡丞一起到遊樂園玩的遊記，筆觸盡是青春。王念好透露，因為自己從小住在東部，高中來到桃園，但家人也在東部，「我只去過兒童樂園，但我感覺那個不算遊樂園。」

有回放假兩人都留宿，馬上約好一起去劍湖山世界，被問到是否留下在遊樂園的合照，王念好馬上一臉嫌棄，「誰要跟他一起合照，這樣很怪欸！」

王念好個性外放，看似與王苡丞是極與極，但王念好說，王苡丞是混熟就很多話的個性，也會主動來煩他，「動不動就跑來捏我、摸我。」還勾起最近一件讓他很嘔的事，「上次放假，打來說他們去麗寶樂園，到了才想到『對欸！那阿好咧？』已經開始在玩水了，才打來問我要不要過去，我開車過去要兩小時。」

富邦悍將 王念好

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