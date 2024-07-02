中職／陳聖平2.5年合約加盟獅隊 首年月薪29萬

統一獅隊今天宣布與第一指名的旅美野手陳聖平完成2.5年合約，總額1166萬，今年月薪29萬，最快本周就會在台北大巨蛋亮相。

獅隊今年首輪選中旅外歸國內野手陳聖平，而第二輪以後分別選進張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、髙塩将樹、李軍及陳維祥。

球團今天宣布，已與陳聖平完成簽約加盟，獅隊肯定其內野防守能力潛力，簽訂2.5年複數年約，今年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1166萬元。

今天上午球隊也與陳聖平完成簽約報到，下午將隨球隊進行一軍練習，本周預計將隨一軍球隊前往台北大巨蛋，將視狀況註冊登錄出賽。

球團表示，目前其他新秀選手合約仍在洽談中，若完成所有簽約後將一併公布。