中職／張奕收北上通知懂球隊意思 意象訓練過一軍強度

富邦悍將隊第二指名選進的投手張奕，今天現身新莊棒球場拜碼頭，他笑說先提早來打招呼，比較不會緊張，剛剛在休息室內看到的熟面孔包括國小國中同學李宗賢，以及世界12強棒球賽隊友王勝偉，他向大家自我介紹：「我是新人張奕，請多多指教。」

對於投入戰線的時間點，張奕已有心理準備，「球隊直接叫我北上，大概知道球隊的意思，可能完成合約後先隨隊練球，然後進入比賽。」他透露目前規畫，預計在下周加入球隊練球，在哪裡初登板，他認為沒差。至於扛起票房號召力，他笑說：「這個要交給育成吧！」

張奕今年已在二軍感受過中職打者，他指出台日差異，「台灣打者比較會打直球，變化球的攻擊沒有差多少，但打直球是比較頻繁，要稍微用不一樣的方式對付打者。」至於一、二軍之間的強度差異，他說：「我只有在二軍丟，是有在模擬一軍丟是怎樣，有去研究、看打者習性，但實戰還不知道。」

回到台灣的另一個難題是天氣，他苦笑說：「最不習慣就是天氣吧！晚上聽說是悶，熱到受不了就會很容易抽筋，有做一些防護，該做的事情都有做，但還是會抽筋。」但他也說，至少有比起之前什麼都不懂時好一點，「起碼有進步。」