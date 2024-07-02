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中職／啦啦隊少鹽當年月薪僅2萬告前東家 象徵賠16萬終解約

聯合新聞網／ 綜合報導
少鹽。 截圖自少鹽IG
少鹽。 截圖自少鹽IG

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員少鹽，去年8月向前東家夢想娛樂公司要求終止經紀約，雙方未達成共識，因此少鹽提民事訴訟。昨天夢想娛樂和少鹽發聲明，雙方達成協議，少鹽支付16萬8888元解約金。

聲明提到，少鹽與夢想娛樂的合約訴訟，經雙方溝通後達成協議，少鹽象徵性給付16萬8888元。少鹽感謝前東家對她的投資和付出，感謝夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員們對她的照顧，期待彼此都有更好的發展，為此事造成的困擾向她們道歉。

少鹽2年前與夢想娛樂簽經紀約，加入職籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy。不過去年8月她向前東家提訴訟，請求確認經紀關係已不存在。當時少鹽的收入被曝光，平均月薪竟只有2萬元，令不少網友相當吃驚。

今年3月少鹽加入中信兄弟啦啦隊，因亮眼外型獲得許多球迷支持，也得到不少曝光機會，目前IG破15萬粉絲追蹤。

夢想娛樂和少鹽發聲明。 截圖自IG
夢想娛樂和少鹽發聲明。 截圖自IG

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