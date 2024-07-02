棒球／NCAA交流賽僅鄭俊瑋打回1分 U23培訓隊吞敗

U23世界盃棒球賽培訓隊投手黃仲翔今天先發對美國NCAA明星隊，投3.2局挨轟共失2分，最快球速約153公里，培訓隊僅在5局靠著鄭俊瑋打回唯一1分，終場以1比11吞下3連敗。

U23世界盃棒球賽培訓隊赴美移地訓練，今天與美國NCAA明星隊交流賽第3戰，培訓隊派出今年剛從穀保家商畢業的投手黃仲翔先發，黃仲翔前3局沒有被敲出安打，僅讓對手靠著保送、失誤上壘，沒有失掉分數。

黃仲翔4局下被首名打者敲出安打，接著因為野手選擇、對方接連盜壘攻勢、暴投失掉1分，2人出局後被奧斯汀（RJ Austin Jr.）敲出陽春砲後退場。

培訓隊換上韋宏亮中繼登板，先投出保送、讓打者敲出右外野方向飛球出局，5局下雖然開賽先投2次保送，再因為投手犯規讓跑者上到二、三壘，但及時回穩，連抓3個出局數沒有失分，韋宏亮6局下續投有狀況，連續被敲3支安打失掉2分退場。

培訓隊換上黃子豪接手，三振抓到第1個出局數，接著投出保送，2人出局後被敲出二壘打失掉1分，這1分要算在韋宏亮身上，接著讓打者敲出二壘方向飛球出局。

培訓隊7局下換上投手邱兆慶，被泰勒（DevinTaylor）敲出2分砲，接著再投出保送後退場，伍立辰接手後援，1人出局後被敲安打失分，再投出保送、接連被敲2支安打再掉3分，提前結束比賽。

黃仲翔今天先發投3.2局被敲出2支安打，失掉2分責失分，最快球速153公里，韋宏亮中繼投1.1局失掉3分，黃子豪投1局無失分，邱兆慶登板沒有抓到出局數失掉3分，伍立辰後援1局失掉3分。

培訓隊打線受制，前4局僅有黃柏叡敲出安打，5局上靠著接連四壞保送，2人出局後鄭俊瑋敲出安打、送回團隊唯一1分，比賽後半段沒能繼續追分吞敗。