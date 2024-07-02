中職／悍將首度玩水主題日 「戀戀夏日」與FA水槍大戰

富邦悍將隊下半季首檔主題日「戀戀夏日」7月13、14日展開，新莊棒球場打造成為水樂園，沁涼玩水迎酷暑，與Fubon Angels一起加入水槍大戰。

悍將首次推出玩水主題日，內野熱區分為水區（熱區A2-A6區、B2-B6區）及乾區，（A1、B1、非熱區），邀請進場球迷一同換上海灘風格的玩水裝扮，熱區球迷將可獲得「夏日繽紛水槍」一只，在水區的球迷朋友可以在指定應援時間使用水槍一起同樂，水區相關規定，詳見富邦悍將官方粉絲團公告。

除了場內水區之外，場外還有兒童戲水池及精彩的闖關活動，「滑壘達陣」、「妙傳高手」、「精準好球」、「投打PK」等，只要完成任2關就能獲得闖關贈品黑潮氣泡水或蜂蜜檸檬機能飲，還有HK EXPRESS香港快運所提供的台北-香港來回機票抽獎活動，2天將送出10張機票給完成闖關的球迷。

13日賽前邀請即將上映的電影《角頭－大橋頭》男星張懷秋、鄭人碩為悍將開球，14日則是歡迎三立、華視實境冒險節目「上船了各位！」雷艾美、鍾瑶兩位成員來到新莊，共同分享挑戰划獨木舟登上石垣島的冒險歷程，用征服黑潮的勇氣為悍將加持開球。

主題日進場球迷朋友將有機會獲得TREE TOP樹頂果汁，數量有限送完為止。賽前舞台活動區「水中搶答」、「水水默契」兩天都有Fubon Angels與球迷玩水同樂。