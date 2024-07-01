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中職／雄鷹上半季最後一戰被打爆 悍將周佳樂3安猛打奪MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
周佳樂3安猛打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
周佳樂3安猛打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

上半季賽事倒數第2戰，台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將隊，先發投手張喜凱投不滿兩局失4分退場，牛棚也出狀況，幾乎從開賽一路落後到終場，以5：13慘敗，一軍第1個半季23勝37敗、勝率3成83結束。

今天比賽一大亮點是選秀會榜眼吳念庭首度亮相，7局下出場代打，生涯首打席就出現安打，現場5828名觀眾熱情歡呼，他也脫帽致意。

悍將全場出現17支安打，王正棠、周佳樂各有3安，而且都只差全壘打就是完全打擊，周佳樂4支3、被保送1次、打點1、得分2，獲選單場MVP。

悍將1局上2出局後，王正棠揮出三壘打，再靠范國宸安打掩護，攻下全場第1分；雄鷹1局下反攻，曾子祐獲保送，接著王柏融安打，魔鷹、杜家明連獲保送扳平比數。

悍將2局上1出局後攻勢再起，王勝偉揮出安打，接著周佳樂、李宗賢連揮二壘打，攻下兩分形成3：1，兩出局後王正棠安打進帳全隊第4分。

張喜凱從樂天桃猿隊轉戰雄鷹，近3年首次在一軍登板，只投1.2局被揮出6支安打，出現兩次觸身球，還有1次暴投，失4分吞敗。

雄鷹第2任投手巫柏葳3局上也出狀況，戴培峰安打、申皓瑋二壘打，再靠王勝偉高飛犧牲打攻下1分，接著周佳樂揮出三壘打再下一城，悍將拉大到6：1領先。

雄鷹4局下靠魔鷹、杜家明連續二壘打追回1分，6局下魔鷹轟出右外野陽春砲，本季第15轟出爐，領先排名並列第2的中信兄弟隊陳子豪、統一獅隊林安可3轟。

悍將7局上再靠周佳樂、李宗賢安打下1分，比數變成7：3；雄鷹7局下派出吳念庭代打，生涯首打席從王尉永的手中揮出右外野方向一壘打，接著林家鋐安打、曾子祐保送形成滿壘，陳文杰適時安打攻下兩分打點，拉近比數差距。

雄鷹牛棚、守備最後兩局又出狀況，悍將一口氣攻下6分，雄鷹大勢已去。

悍將先發投手陳仕朋投5局，被揮出3支安打、出現4次四死球（1次觸身球），失兩分奪勝，本季第6勝、生涯第40勝到手。

悍將、樂天桃猿隊明天將在新莊球場進行上半季最後一戰，6隊排名已經全部確定，依序是獅、猿、兄弟、悍將、龍、雄鷹。

樂天桃猿 王正棠

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