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中職／陳聖平與獅隊達合約共識 最快有望5日大巨蛋亮相

中央社／ 台北1日電
陳聖平。 報系資料照
陳聖平。 報系資料照

中職統一7-ELEVEn獅隊今年選秀首輪指名具美職小聯盟資歷內野手陳聖平，今天已經與球隊達成合約共識，簽約金資訊之後一併公布，明天安排體檢，最快有機會5日台北大巨蛋亮相。

獅隊選秀會首輪補進23歲內野好手陳聖平，獅隊領隊蘇泰安今天受訪表示，陳聖平有到球隊確認合約細節，已經達成合約共識，但月薪、簽約金等詳細資訊之後才會一併公布。

陳聖平今年持續在美職小聯盟維持出賽，回到台灣之後也有維持訓練。蘇泰安表示，陳聖平明天完成體檢後就會向球隊報告，若體檢一切正常，再由教練團安排出賽時程。

獅隊下半季開幕週7月5日至7日在台北大巨蛋安排主場賽事，與中信兄弟打3連戰，如果順利的話，陳聖平最快5日就有機會在台北大巨蛋亮相。

陳聖平對於台北大巨蛋也不陌生，去年底入選亞洲棒球錦標賽代表隊，在公開測試賽時就敲出台北大巨蛋歷史性首發全壘打，亞錦賽正式賽開幕戰和複決賽也都是在台北大巨蛋舉行。

小聯盟 選秀 陳聖平

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