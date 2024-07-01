中職／雄鷹小野寺賢人肘傷嚴重球季報銷 將另覓新洋投

台鋼雄鷹隊上半季最後一戰，今晚在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將隊，賽前卻傳出25歲日籍投手小野寺賢人肘傷的消息，本季確定提前休兵，雄鷹領隊劉東洋證實已經開始尋找新洋投。

小野寺賢人本季扛起先發重任，出賽9場投出2勝4敗、防禦率2.31，其中6場優質先發，最近一次登板是6月9日對中信兄弟隊之戰，投5局無3分吞敗。

小野寺賢人最近曾向球團透露右手肘不適，經過詳細檢查後發現內側副韌帶撕裂，目前進行高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，球團評估10月才有辦法進行復健賽，也就是例行賽無法再上場。

雄鷹目前戰績23勝36敗，今晚不管比賽結果如何，確定上半季排名墊底；小野寺賢人成為傷兵後，洋投陣容只剩哈瑪星、後勁、雷公，隨著下半季即將開打，必須儘快找到填補人選才行。