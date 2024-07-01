中職／6月MVP陳子豪險勝魔鷹 勝騎士投5個月狂掃3座

中華職棒6月MVP今天放榜，中信兄弟隊陳子豪、統一獅隊勝騎士分別在打者、投手部門勝出，兩人同樣都是生涯第三度獲獎，而勝騎士在中職共經歷5個完整月份，已經拿了3座單月MVP超狂。

勝騎士單月先發6場、35局，取得3勝0敗、防禦率1.29，為獅隊在上半季封王的最後一哩路幫助球隊穩住陣腳，最終獲得15票大勝，擊敗樂天桃猿隊陳柏豪的3票。

打者部門以單月都有6轟的兩位重砲最具競爭力，也在票選上無意外出現激烈競爭，陳子豪單月繳出打擊率0.364、上壘率0.486、長打率0.782、整體攻擊指數1.268的恐怖數據，取得11票，險勝魔鷹的8票。

2024年6月投打MVP得主： 【投手】統一7-ELEVEn獅–勝騎士 【打擊】中信兄弟–陳子豪

統一獅投手勝騎士獲6月投手MVP。記者曾原信／攝影

媒體投票結果：

投手

勝騎士（統一7-ELEVEn獅）：15票

陳柏豪（樂天桃猿）：3票

打擊

陳子豪（中信兄弟）：11票

魔鷹（台鋼雄鷹）：8票