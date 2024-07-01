中職／6月MVP陳子豪險勝魔鷹 勝騎士投5個月狂掃3座
中華職棒6月MVP今天放榜，中信兄弟隊陳子豪、統一獅隊勝騎士分別在打者、投手部門勝出，兩人同樣都是生涯第三度獲獎，而勝騎士在中職共經歷5個完整月份，已經拿了3座單月MVP超狂。
勝騎士單月先發6場、35局，取得3勝0敗、防禦率1.29，為獅隊在上半季封王的最後一哩路幫助球隊穩住陣腳，最終獲得15票大勝，擊敗樂天桃猿隊陳柏豪的3票。
打者部門以單月都有6轟的兩位重砲最具競爭力，也在票選上無意外出現激烈競爭，陳子豪單月繳出打擊率0.364、上壘率0.486、長打率0.782、整體攻擊指數1.268的恐怖數據，取得11票，險勝魔鷹的8票。
2024年6月投打MVP得主：
【投手】統一7-ELEVEn獅–勝騎士
【打擊】中信兄弟–陳子豪
媒體投票結果：
投手
勝騎士（統一7-ELEVEn獅）：15票
陳柏豪（樂天桃猿）：3票
打擊
陳子豪（中信兄弟）：11票
魔鷹（台鋼雄鷹）：8票
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