快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

中職／6月MVP陳子豪險勝魔鷹 勝騎士投5個月狂掃3座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊陳子豪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒6月MVP今天放榜，中信兄弟隊陳子豪、統一獅隊勝騎士分別在打者、投手部門勝出，兩人同樣都是生涯第三度獲獎，而勝騎士在中職共經歷5個完整月份，已經拿了3座單月MVP超狂。

勝騎士單月先發6場、35局，取得3勝0敗、防禦率1.29，為獅隊在上半季封王的最後一哩路幫助球隊穩住陣腳，最終獲得15票大勝，擊敗樂天桃猿隊陳柏豪的3票。

打者部門以單月都有6轟的兩位重砲最具競爭力，也在票選上無意外出現激烈競爭，陳子豪單月繳出打擊率0.364、上壘率0.486、長打率0.782、整體攻擊指數1.268的恐怖數據，取得11票，險勝魔鷹的8票。

2024年6月投打MVP得主：

【投手】統一7-ELEVEn獅–勝騎士

【打擊】中信兄弟–陳子豪

統一獅投手勝騎士獲6月投手MVP。記者曾原信／攝影
統一獅投手勝騎士獲6月投手MVP。記者曾原信／攝影

媒體投票結果：

投手

勝騎士（統一7-ELEVEn獅）：15票

陳柏豪（樂天桃猿）：3票

打擊

陳子豪（中信兄弟）：11票

魔鷹（台鋼雄鷹）：8票

樂天桃猿 陳子豪 騎士

延伸閱讀

中職／6月MVP兩重砲激鬥 陳柏豪攜平紀錄9救援能吸票？

中職／陳晨威6轟破個人紀錄 6月4轟只輸陳子豪和魔鷹

中職／年紀「2字頭」千場出賽第一人 陳子豪嚇到：以為我才25

神到了！兄弟象比賽「超兇女球迷」1.6萬人直擊 本尊身分曝光

相關新聞

中職／強調樂天女孩沒有排擠Yuri！啦啦隊琳妲發聲揭真相

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri日前自爆整個月沒工作，引發許多網友揣測啦啦隊之間不合，隊友琳妲（林羿禎）今天發文強調，樂天女孩沒有搞排擠，且私下感情都很好。 針對不合傳聞，琳妲發文表示，「怎麼有某

中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

吳念庭今天將披上台鋼雄鷹隊球衣，演出中職生涯處女秀，選後1天公布簽約完成、3天出賽締造史上最速紀錄，雄鷹球團神還原34年...

中職／6月MVP陳子豪險勝魔鷹 勝騎士投5個月狂掃3座

中華職棒6月MVP今天放榜，中信兄弟隊陳子豪、統一獅隊勝騎士分別在打者、投手部門勝出，兩人同樣都是生涯第三度獲獎，而勝騎...

中職／半季勝率確定超過3年前龍隊 雄鷹推出張喜凱搶最後一勝

中職上半季只剩最後兩場比賽，台鋼雄鷹隊晚上在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將隊，雙方分別推出張喜凱、陳仕朋登板先發，雄鷹此役不...

中職／陳品宏失敗當警惕獲悍將指名 爸爸勉未來一步一步走

U23培訓隊投手陳品宏昨天NCAA交流賽登板投2局挨轟，直言美國打者層級不同、對位置更要求。經過一次落選，警惕陳品宏再累...

中職／黃子豪多一年磨練獲雄鷹指名：職棒只是夢想開始

U23培訓隊投手黃子豪今天在NCAA交流賽一登板就打雷裁定，被隊友戲稱「雷雨男」。黃子豪高中畢業後多一年時間磨練，今年獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。