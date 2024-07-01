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中職／半季勝率確定超過3年前龍隊 雄鷹推出張喜凱搶最後一勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊投手張喜凱。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊投手張喜凱。記者劉學聖／攝影

中職上半季只剩最後兩場比賽，台鋼雄鷹隊晚上在高雄澄清湖球場迎戰富邦悍將隊，雙方分別推出張喜凱、陳仕朋登板先發，雄鷹此役不管輸贏，成軍第1個半季的勝率都會超過2021年味全龍隊。

上半季將在明天新莊球場悍將、樂天桃猿隊之戰後落幕，6隊排名已經全部確定，依序是統一獅、猿隊、中信兄弟隊、悍將、龍隊、雄鷹；對雄鷹來說，上半季排名墊底已成事實，最後一戰只要獲勝，至少還能以4成勝率收尾。

雄鷹想在主場搶勝，張喜凱壓力不小，他在2020、21年效力猿隊合計出賽19場（17場先發），繳出5勝8敗、防禦率5.21，前年12月在擴編選秀會被雄鷹挑中，今天終於等到重返一軍的機會。

中職過去4次擴編球隊，包括1993年俊國熊和時報鷹隊、1997年和信鯨隊、2003年誠泰COBRAS隊在內，新軍第1個半季勝率都超過4成，熊隊4成67（21勝24敗）是史上擴編球隊最高，只差兩勝就能超過5成。

龍隊2021年重返中職一軍，上半季22勝2和36敗、勝率3成79，在擴編球隊第1個半季排名倒數第2；雄鷹今晚只要獲勝，將以24勝36敗達到4成勝率，輸球則是3成83。

史上最慘的擴編球隊仍是猿隊前身、2003年第一金剛隊，上半季9勝4和37敗，勝率只有1成96，沒想到下半季誠泰竟然繳出一樣的數字；金剛打完整季100場比賽，戰績只有20勝9和71敗、勝率2成20，落後排名第1的兄弟象隊多達41.5場勝差。

中職 張喜凱 樂天桃猿

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