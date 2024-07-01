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中職／陳品宏失敗當警惕獲悍將指名 爸爸勉未來一步一步走

中央社／ 台北1日電
陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀
陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀

U23培訓隊投手陳品宏昨天NCAA交流賽登板投2局挨轟，直言美國打者層級不同、對位置更要求。經過一次落選，警惕陳品宏再累都不能偷懶，今年獲富邦悍將指名，爸爸鼓勵未來一步一步慢慢走。

台北市大投手陳品宏入選U23世界盃棒球賽培訓隊，昨天在美國與NCAA交流賽中繼登板，投2局、在7局被舒巴特（Nolan Schubart）敲出3分砲；陳品宏今天接受中央社記者訪問時表示，舒巴特2局有開轟，7局再對上，其實已經照著教練指示投到捕手要的位置，不是失投球，被打出去只能說是打者厲害。

陳品宏首度入選培訓隊到國外比賽，明顯感受到層級的落差，台灣的大學打者對於失投球的掌握不高，但美國的打者不會輕易放過失投球，對投球位置的要求會更高。

陳品宏去年從大溪高中畢業投入選秀沒有獲得青睞，但他十分認真自律，到外面訓練中心強化肌力和爆發力，也透過經紀人介紹在高中銜接大學間較長的假期到花蓮向職棒退役球員張志強學習。

陳品宏去年落選後，爸爸安慰他好好再準備一年，有需要跟家裡說、會盡量幫助他，但爸爸工作辛苦，他還是會在訓練、打球之餘，假日安排打工，希望減輕家裡負擔。

儘管一年來也有覺得很累、想要偷懶的時候，但陳品宏表示：「會時刻警惕自己，已經落選一次，不想要再經歷。」

今年選秀獲得富邦悍將第4輪指名，陳品宏也特別想要感謝高中教練鄭錦繁，無論是高一表現不好要棄打從投時，或者高二遇到低潮期、高三受傷，鄭錦繁場上是嚴格的教練，場下時常找他談心，用詢問的方式引導他思考問題點，畢業後也時常關心近況，「感覺更像是朋友」。

陳品宏自評大學一年最大的進步是思考能力和自律性，升上大學沒有人盯著管，有些人可能會放縱自己，但想要更好就必須學會自律；如願取得職棒門票，爸爸也跟他說：「辛苦了，但這只是一個起點，後面的路還很長，一步一步慢慢走。」

NCAA交流賽 富邦悍將 選秀

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