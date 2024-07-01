快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

中職／黃子豪多一年磨練獲雄鷹指名：職棒只是夢想開始

中央社／ 台北1日電
19歲右投黃子豪。中央社
19歲右投黃子豪。中央社

U23培訓隊投手黃子豪今天在NCAA交流賽一登板就打雷裁定，被隊友戲稱「雷雨男」。黃子豪高中畢業後多一年時間磨練，今年獲台鋼雄鷹2輪指名，他直言：「職棒只是夢想的開始。」

文化大學投手黃子豪入選U23世界盃棒球賽培訓隊，今天與NCAA交流賽6局上一登板就開始打雷，後來因雨裁定培訓隊2比3吞敗。黃子豪先前在台集訓與中職二軍交流賽排定先發場次，也因雨取消，被隊友戲稱為新一代「雷雨男」，先前代表隊「雨神」之一是三民高中畢業學長呂彥青。

黃子豪接受中央社記者訪問時笑說，今天熱身到最後一顆，發現野手都不見了，連捕手都下場了，才看到裁判示意大家離場。雖然今天沒機會實戰，但之前熱身賽也有和美國球隊交手，打者力量很大，但打擊技巧沒有想像中細膩。

黃子豪具有身材優勢，最快球速約148公里，潛力備受看好，也有國外球探追蹤。黃子豪透露，高中畢業時一度想要投入選秀，但三民高中棒球隊總教練張榮勳提醒他，高中畢業選秀是趨勢，但更重要的是可以在職棒存活下去，要為未來著想。

黃子豪把教練的話聽進去，設定多一年時間提升自己，證明上大學不會退步，這一年來也到訓練中心接觸重球訓練，更了解自己的身體和投球機制，也可以更快速發現哪邊狀況不好、馬上修正，無論均速、極速都提升約5公里。

張榮勳對黃子豪的棒球生涯影響很深，高一動刀時鼓勵專心養傷、提升身體素質，高中畢業在抉擇時，教練也適時點醒，黃子豪提到，「就算畢業，不管是比賽表現、球速進步、入選培訓隊，都會馬上打給他，不管我做什麼決定他都支持我。」

黃子豪被評價為今年選秀大學最好投手，在2輪獲台鋼雄鷹隊指名，他表示，聽到名字當下鬆了口氣，上大學讓評價更好，也沒讓教練失望。

黃子豪才19歲，進到職棒後有機會透過行使旅外自由球員權利到國外發展，他表示會當作目標，「進職棒只是夢想的開始，不是我該停下來的地方，有這個機會，為什麼不努力看看」，加上已經有開路者，會驅使自己更努力追尋。

台鋼雄鷹 棒球 選秀

延伸閱讀

中職／選到他讓王建民開心了 伍立辰：獲得肯定的感覺

中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

棒球／NCAA交流賽張峻瑋先發飆速 因雨裁定U23培訓隊吞敗

中職／吳念庭3.5年約總值3600萬 超越旅日總和

相關新聞

中職／強調樂天女孩沒有排擠Yuri！啦啦隊琳妲發聲揭真相

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri日前自爆整個月沒工作，引發許多網友揣測啦啦隊之間不合，隊友琳妲（林羿禎）今天發文強調，樂天女孩沒有搞排擠，且私下感情都很好。 針對不合傳聞，琳妲發文表示，「怎麼有某

中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

吳念庭今天將披上台鋼雄鷹隊球衣，演出中職生涯處女秀，選後1天公布簽約完成、3天出賽締造史上最速紀錄，雄鷹球團神還原34年...

中職／6月MVP兩重砲激鬥 陳柏豪攜平紀錄9救援能吸票？

中華職棒今天將揭曉6月MVP，打擊部門預料將有激鬥，台鋼雄鷹隊魔鷹、中信兄弟隊陳子豪都在6月狂轟濫炸，數據各擅勝場，投手...

日職／巨人簽黃錦豪目標養成王牌左投 披「041」號球衣

日本職棒讀賣巨人隊今天正式公布，與來自平鎮高中的左投黃錦豪簽下育成合約，穿上背號「041」球衣，球團也預計在他抵達日本後...

中職／黃子豪多一年磨練獲雄鷹指名：職棒只是夢想開始

U23培訓隊投手黃子豪今天在NCAA交流賽一登板就打雷裁定，被隊友戲稱「雷雨男」。黃子豪高中畢業後多一年時間磨練，今年獲...

中職／獅隊季中重磅補強 「蔚山Irene」趙娟週加入UniGirls

統一獅隊首度在台北大巨蛋作東，就是下半季開打時，7月5到7日將與中信兄弟隊進行三連戰，今天正式公布「蔚山Irene」趙娟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。