中職／強調樂天女孩沒有排擠Yuri！啦啦隊琳妲發聲揭真相

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri日前自爆整個月沒工作，引發許多網友揣測啦啦隊之間不合，隊友琳妲（林羿禎）今天發文強調，樂天女孩沒有搞排擠，且私下感情都很好。

針對不合傳聞，琳妲發文表示，「怎麼有某些傳聞樂天女孩是不是搞排擠，或是被球團冰起來，不然班怎麼那麼少。統一跟大家說，班表每個人都是統一次數的，除了第一年剛進來的學妹，女孩外務多，換班跟給班都是常有的事情。在外發展沒有不好啊！每次球場應援大家都還是很認真，而且私下感情都很好。」

有媒體以「樂天女還被爆搞排擠 琳妲發聲揭真相！」為題報導此事，琳妲再度發文強調，「我才不會搞排擠咧，我只會用BoomD擠。」她還分享日前樂天女孩們幫Yuri慶祝29歲生日的照片，證明彼此間的好交情。