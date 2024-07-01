快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

中職／6月MVP兩重砲激鬥 陳柏豪攜平紀錄9救援能吸票？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳柏豪。中央社
陳柏豪。中央社

中華職棒今天將揭曉6月MVP，打擊部門預料將有激鬥，台鋼雄鷹隊魔鷹、中信兄弟隊陳子豪都在6月狂轟濫炸，數據各擅勝場，投手以勝騎士、陳柏豪有望獲得青睞。

統一獅隊洋投勝騎士單月先發6場、35局，取得3勝0敗、防禦率1.29，為獅隊在上半季封王的最後一哩路幫助球隊穩住陣腳，預料能獲得不少選票。

猿隊6月在總得分85分、總失分86分的情況下卻能打下14勝7敗，勝率0.667為6隊最佳，勝利組牛棚功勞不小，競爭單月MVP的伏兵來自陣中終結者陳柏豪，單月出賽9場全數都救援成功、防禦率1.00，單月9救援進帳，追平林岳平（2011年5月）、湯瑪仕（2012年9月）、米吉亞（2014年8月）共同保持的單月最多救援聯盟紀錄。

打者部門以單月都有6轟的兩位重砲最具競爭力，魔鷹的28安、20分打點、53壘打數都是聯盟第一，陳子豪則是繳出打擊率0.364、上壘率0.486、長打率0.782、整體攻擊指數1.268的恐怖數據。

中信兄弟隊陳子豪。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊陳子豪。記者許正宏／攝影

陳子豪 騎士 魔鷹

延伸閱讀

中職／陳柏豪告訴自己沒後路了 展現兄弟時期未有的滅火功力

中職／年紀「2字頭」千場出賽第一人 陳子豪嚇到：以為我才25

中職／兄弟3連勝都開轟 陳子豪：贏球是大家的

中職／陳子豪連3場炸裂 轟出兄弟本季首次3連勝

相關新聞

中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

吳念庭今天將披上台鋼雄鷹隊球衣，演出中職生涯處女秀，選後1天公布簽約完成、3天出賽締造史上最速紀錄，雄鷹球團神還原34年...

日職／巨人簽黃錦豪目標養成王牌左投 披「041」號球衣

日本職棒讀賣巨人隊今天正式公布，與來自平鎮高中的左投黃錦豪簽下育成合約，穿上背號「041」球衣，球團也預計在他抵達日本後...

中職／6月MVP兩重砲激鬥 陳柏豪攜平紀錄9救援能吸票？

中華職棒今天將揭曉6月MVP，打擊部門預料將有激鬥，台鋼雄鷹隊魔鷹、中信兄弟隊陳子豪都在6月狂轟濫炸，數據各擅勝場，投手...

中職／獅隊季中重磅補強 「蔚山Irene」趙娟週加入UniGirls

統一獅隊首度在台北大巨蛋作東，就是下半季開打時，7月5到7日將與中信兄弟隊進行三連戰，今天正式公布「蔚山Irene」趙娟...

中職／第4指名入悍將 陳品宏看戴培峰超勇的配球喊佩服

去年在選秀會上落選，19歲左投陳品宏今年捲土重來，獲得富邦悍將隊第四指名選進，將與自己一直透過轉播關注的戴培峰成為隊友，...

中職／選到他讓王建民開心了 伍立辰：獲得肯定的感覺

中信兄弟隊在今年選秀第二輪挑進投手伍立辰，讓領隊劉志威當下說出：「建民開心了」，目前人在美國隨U23世界盃棒球賽中華培訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。