中職／6月MVP兩重砲激鬥 陳柏豪攜平紀錄9救援能吸票？

中華職棒今天將揭曉6月MVP，打擊部門預料將有激鬥，台鋼雄鷹隊魔鷹、中信兄弟隊陳子豪都在6月狂轟濫炸，數據各擅勝場，投手以勝騎士、陳柏豪有望獲得青睞。

統一獅隊洋投勝騎士單月先發6場、35局，取得3勝0敗、防禦率1.29，為獅隊在上半季封王的最後一哩路幫助球隊穩住陣腳，預料能獲得不少選票。

猿隊6月在總得分85分、總失分86分的情況下卻能打下14勝7敗，勝率0.667為6隊最佳，勝利組牛棚功勞不小，競爭單月MVP的伏兵來自陣中終結者陳柏豪，單月出賽9場全數都救援成功、防禦率1.00，單月9救援進帳，追平林岳平（2011年5月）、湯瑪仕（2012年9月）、米吉亞（2014年8月）共同保持的單月最多救援聯盟紀錄。

打者部門以單月都有6轟的兩位重砲最具競爭力，魔鷹的28安、20分打點、53壘打數都是聯盟第一，陳子豪則是繳出打擊率0.364、上壘率0.486、長打率0.782、整體攻擊指數1.268的恐怖數據。