中職／獅隊季中重磅補強 「蔚山Irene」趙娟週加入UniGirls

統一獅隊首度在台北大巨蛋作東，就是下半季開打時，7月5到7日將與中信兄弟隊進行三連戰，今天正式公布「蔚山Irene」趙娟週入團，加入UniGirls，首次登場就在台北大巨蛋。

UniGirls今年補強四位女孩入團，包括侯芳、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi，而千紘、希美遠從日本來台入團，成為獅隊UniGirls一員也成為看台新寵兒；球團今天公布，下半季UniGirls再添韓籍趙娟週入團，趙娟週擁有清純可愛的外表，因與女團Red Velvet成員Irene長相相似而擁有「蔚山Irene」的別名。

統一獅隊UniGirls重磅補強，加入趙娟週，首次登場就在本周的台北大巨蛋三連戰。圖／統一獅隊提供

趙娟週經歷曾擔任韓國職棒韓華鷹、樂天巨人擔任啦啦隊女孩，除了棒球領域外，也參與韓國職籃、職排、職足看台應援，今年上半球季於桃園璞園領航猿擔任啦啦隊一員，今年七月起將正式入團統一獅UniGirls，首度亮相應援表演就在獅隊台北大巨蛋主場。

趙娟週入團挑選背號「77」，象徵2倍的幸運，而韓文的77（發音七七）帶有乾淨，幹練的意思，象徵娟週白白如雪保的肌膚與幹練的個性。

統一獅隊UniGirls重磅補強，加入趙娟週，首次登場就在本周的台北大巨蛋三連戰。圖／統一獅隊提供

趙娟週表示：「之前加入領航猿的時候與現在加入統一獅，都是在球隊已經拿下冠軍已經有季後賽資格的狀態下，覺得自己很幸運可以加入強隊，也希望這樣的幸運可以一直延續下去，希望自己可以成為球隊的小幸運。」