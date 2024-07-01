中職／第4指名入悍將 陳品宏看戴培峰超勇的配球喊佩服

去年在選秀會上落選，19歲左投陳品宏今年捲土重來，獲得富邦悍將隊第四指名選進，將與自己一直透過轉播關注的戴培峰成為隊友，他透露對戴培峰的關注點，看他的配球，常常有「怎麼敢這樣配」的想法，他說：「覺得滿佩服」。

陳品宏三級棒球時期都在桃園，去年從大溪高中畢業就曾報名選秀，但無緣上榜，過去一年在台北市立大學期間，除了例行練球之外，也會固定每個月到「魔技運動」訓練、治療；今年在選秀會上聽到自己名字，他說：「心裡真的滿開心，也想為家裡負擔一些經濟壓力。」

陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀

陳品宏表示，因為來自桃園，所以會比較關注桃園的學長，和投手最直接相關的位置就是捕手，因此常注意戴培峰，「有時在電視上看到他，覺得他的配球怎麼會和我想法不一樣，像是壘上有人，滿壘或滿球數，怎麼敢叫投手丟變化球，覺得滿佩服。」

除此之外，他也想向陳仕朋請益，「因為他的出賽滿固定，每場起伏也不會有太大的變化。」他說最想向陳仕朋請教心理層面的問題，像是一場球賽投不好，或是挨轟後的心理調適。