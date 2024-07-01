快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／第4指名入悍將 陳品宏看戴培峰超勇的配球喊佩服

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀
陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀

去年在選秀會上落選，19歲左投陳品宏今年捲土重來，獲得富邦悍將隊第四指名選進，將與自己一直透過轉播關注的戴培峰成為隊友，他透露對戴培峰的關注點，看他的配球，常常有「怎麼敢這樣配」的想法，他說：「覺得滿佩服」。

陳品宏三級棒球時期都在桃園，去年從大溪高中畢業就曾報名選秀，但無緣上榜，過去一年在台北市立大學期間，除了例行練球之外，也會固定每個月到「魔技運動」訓練、治療；今年在選秀會上聽到自己名字，他說：「心裡真的滿開心，也想為家裡負擔一些經濟壓力。」

陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀
陳品宏在第四輪獲得富邦悍將隊挑選。圖／米馬力運動經紀

陳品宏表示，因為來自桃園，所以會比較關注桃園的學長，和投手最直接相關的位置就是捕手，因此常注意戴培峰，「有時在電視上看到他，覺得他的配球怎麼會和我想法不一樣，像是壘上有人，滿壘或滿球數，怎麼敢叫投手丟變化球，覺得滿佩服。」

除此之外，他也想向陳仕朋請益，「因為他的出賽滿固定，每場起伏也不會有太大的變化。」他說最想向陳仕朋請教心理層面的問題，像是一場球賽投不好，或是挨轟後的心理調適。

戴培峰 選秀 陳仕朋

延伸閱讀

中職／延長賽王者！悍將6勝最多 戴培峰再見安稱運氣好

中職／戴培峰延長賽再見安打逆轉獅 勝騎士10勝飛了

中職／龍隊選秀進「捕」 葉總考量舉戴培峰為例

中職／戴培峰4支二壘打平紀錄 呂詠臻送再見投手犯規

相關新聞

中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

吳念庭今天將披上台鋼雄鷹隊球衣，演出中職生涯處女秀，選後1天公布簽約完成、3天出賽締造史上最速紀錄，雄鷹球團神還原34年...

日職／巨人簽黃錦豪目標養成王牌左投 披「041」號球衣

日本職棒讀賣巨人隊今天正式公布，與來自平鎮高中的左投黃錦豪簽下育成合約，穿上背號「041」球衣，球團也預計在他抵達日本後...

中職／6月MVP兩重砲激鬥 陳柏豪攜平紀錄9救援能吸票？

中華職棒今天將揭曉6月MVP，打擊部門預料將有激鬥，台鋼雄鷹隊魔鷹、中信兄弟隊陳子豪都在6月狂轟濫炸，數據各擅勝場，投手...

中職／獅隊季中重磅補強 「蔚山Irene」趙娟週加入UniGirls

統一獅隊首度在台北大巨蛋作東，就是下半季開打時，7月5到7日將與中信兄弟隊進行三連戰，今天正式公布「蔚山Irene」趙娟...

中職／第4指名入悍將 陳品宏看戴培峰超勇的配球喊佩服

去年在選秀會上落選，19歲左投陳品宏今年捲土重來，獲得富邦悍將隊第四指名選進，將與自己一直透過轉播關注的戴培峰成為隊友，...

中職／選到他讓王建民開心了 伍立辰：獲得肯定的感覺

中信兄弟隊在今年選秀第二輪挑進投手伍立辰，讓領隊劉志威當下說出：「建民開心了」，目前人在美國隨U23世界盃棒球賽中華培訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。