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中職／選到他讓王建民開心了 伍立辰：獲得肯定的感覺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
伍立辰為中信兄弟隊今年第二指名。圖／米馬力運動經紀提供
伍立辰為中信兄弟隊今年第二指名。圖／米馬力運動經紀提供

中信兄弟隊在今年中職選秀第二輪挑進投手伍立辰，讓領隊劉志威當下說出：「建民開心了」，目前人在美國隨U23世界盃棒球賽中華培訓隊移訓中的他，也看了這段影片，「很開心，很興奮可以讓他願意選擇我，算是給我的一個肯定。」

伍立辰來自嘉義大學，被評價為今年選秀最好的大學投手之一，兄弟官方YT頻道所上線的影片中，在第二輪第三順位確定可以入手伍立辰時，劉志威馬上說出：「Good，建民開心了。」揭露投手教練王建民的心之所向。

「我有看到！」伍立辰說：「當時看到影片，聽到他說很開心，很興奮可以讓他願意選擇我，算是給我的一個肯定。」他表示，王建民是曾在大聯盟發光發熱的投手，進來兄弟後，想向他請教在球場上的經驗，以及球種握法、配球策略。

伍立辰為中信兄弟隊今年第二指名。圖／米馬力運動經紀提供
伍立辰為中信兄弟隊今年第二指名。圖／米馬力運動經紀提供

伍立辰眼中的兄弟，他說是一直很有競爭力的球隊，擁有完整的體系、資深的教練，「希望加入球隊以後，和他們一起學習，在加入職棒後以最快速度成長，一起為球隊貢獻。」

他的舅舅為旅日名將莊勝雄，在選秀上榜後，就馬上收到舅舅的恭賀訊息，「告訴我努力成長、保持健康。」莊勝雄這幾年比較少回來台灣，也曾邀請他到日本訓練，伍立辰也說：「希望有機會的話也可以到日本，不管是打球或訓練。」

中信兄弟 王建民 選秀

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