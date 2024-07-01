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中職／桃猿YOKOSO趴公布主視覺 朱育賢招牌搖入鏡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布YOKOSO趴主視覺。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布YOKOSO趴主視覺。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊滿滿日本風味的主題日YOKOSO趴，7月6、7日於樂天桃園棒球場舉行，今天公布本次主題日視覺，營造出鮮豔且充滿活力的畫面，讓球迷感受桃猿男兒滿滿熱情。

YOKOSO趴主視覺包含總教練古久保健二、林立、吳桀睿、朱育賢、日籍洋投鈴木駿輔，還有樂天女孩小紫、日籍成員KAHO，此次設計帶有日本綜藝節目及些許動漫元素，整體風格讓人感到歡樂且略為浮誇，這也呼應YOKOSO主題日。

本次YOKOSO球衣以綠色為基調，採用近年日本流行的昭和風格，胸前的隊名MONKEYS加上星星點綴，象徵每一位在球場上拚戰的選手都是一顆閃亮的星星，整體設計暨流行同時又充滿復古風情。

今年YOKOSO趴兩日賽前介紹先發打序時，同樣採用日語播報，呼聲很高的小號應援也沒有少，當天比賽4到6局將進行小號應援，將於內野舞台吹奏。

充滿日式風情的YOKOSO趴，首日為YOKOSO可果美野菜趴，第二天則是YOKOSO好侍咖哩日，先前已公布7月6日大谷似翔平、山本申伸將帶來賽前表演開球秀，7月7日邀請「棒球大聯盟」初代片頭曲《心繪》原唱けんいち在賽前演唱。

朱育賢 棒球 樂天桃猿

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