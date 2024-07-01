中職／吳念庭光速登場復刻不了的細節 老爸簽約故事更精彩

吳念庭今天將披上台鋼雄鷹隊球衣，演出中職生涯處女秀，選後1天公布簽約完成、3天出賽締造史上最速紀錄，雄鷹球團神還原34年前父親吳復連與兄弟象隊簽約場景，但其實當年的背後故事更精彩。

中職在1990年開打時，吳復連尚在日本業餘球界打拚，眼看國內職棒成立、球迷熱度而動了歸鄉的念頭，該年12月12日與謝長亨、陽介仁、林文城、陳明德、蔡生豐一起透過聯盟分發決定歸屬，吳復連被兄弟象隊選中、「定價」月薪8.4萬元，月薪與蔡生豐並列6人之末，吳復連憤而離席，直接回應拒絕加盟。

吳復連的不滿，一來因為認為薪資評價太低，為此直接在會中與當時聯盟秘書長洪騰勝言語激烈交鋒，二來是因1986年在荷蘭打世界棒球錦標賽時，與時任中華隊總教練的「教官」曾紀恩因觸擊產生摩擦，當下有所衝突，曾紀恩回國後也在記者會上挑明檢討，在這樣的背景下，兄弟挑選吳復連令他本人大感意外；據當時報載，吳復連在會後直言：「我又不呆，到兄弟隊光是教官整我就夠受了，再加上得罪了洪騰勝更難過日子。」

吳復連沉澱一晚，隔天就態度軟化，認為曾紀恩並不難相處，願意到他麾下打球，但對於價碼還是不認同，僵局多日後才點頭，29日在兄弟飯店完成簽約，月薪提高為9萬元，也才有了雄鷹在公布吳念庭簽約消息時所發布復刻照片的起點。

吳念庭在選後1天完成合約，球團公布3.5年合約包括激勵獎金在內總值3600萬元，昨天已完成註冊，今天將在澄清湖棒球場出戰富邦悍將隊之戰亮相，成為本屆選秀第一位出賽選手。

吳復連與太太、兒子、女兒在1994年的合影。本報資料照片