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MiLB／李灝宇2A敲雙安有1盜壘 鄭宗哲連3戰敲安

中央社／ 台北1日電
旅美底特律老虎隊2A野手李灝宇。圖截自官網
旅美底特律老虎隊2A野手李灝宇。圖截自官網

旅美底特律老虎隊2A野手李灝宇今天出賽有表現，單場2安、跑出1次盜壘成功；海盜隊2A野手鄭宗哲4打數敲出1支二壘打，連3場出賽敲安。

美國職棒小聯盟老虎隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局下敲出游擊方向安打，再靠著接連保送、隊友適時安打跑回球隊第一分。

李灝宇3局下敲出三壘方向安打、盜上二壘，為個人本季第12次盜壘成功，但隊友沒能延續攻勢，李灝宇5局下敲出游擊方向滾地球出局，7局下吞下三振。

李灝宇今天總計4打數敲出2支安打，吞下1次三振、有1得分1盜壘，賽後打擊率3成，老虎隊終場以2比0搶勝。

海盜隊2A今天與克里夫蘭守護者隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發3棒、守二壘，鄭宗哲1局下敲出二壘打、為個人本季第11支二壘打，4局下吞下三振，6局下敲出捕手前軟弱滾地球出局，8局下敲出滾地球形成雙殺。

鄭宗哲今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成30；海盜隊終場以4比7吞敗。

海盜 鄭宗哲

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