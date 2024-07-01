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棒球／NCAA交流賽張峻瑋先發飆速 因雨裁定U23培訓隊吞敗

中央社／ 台北1日電
U23世界盃棒球賽培訓隊與NCAA交流賽今天第2戰，培訓隊派出投手張峻瑋先發。資料照
U23世界盃棒球賽培訓隊與NCAA交流賽今天第2戰，培訓隊派出投手張峻瑋先發。資料照

U23世界盃棒球賽培訓隊與NCAA交流賽今天第2戰，培訓隊派出投手張峻瑋先發、最速投到151公里，前3局壓制對手打線，4局上失掉3分，比賽5局打完因雨裁定，培訓隊2比3吞敗。

U23世界盃棒球賽培訓隊赴美移地訓練，昨天首戰以4比5吞敗，今天第2戰派出穀保家商高中應屆畢業投手張峻瑋先發，張峻瑋目標旅外，此次赴美交流賽也力求好表現，盼投出身價。

張峻瑋開賽1局上被首名打者敲出安打、暴投讓跑者上到二壘，但及時回穩，連抓3個出局數、沒有失分，2局讓對手3上3下，3局雖然也有被敲出1支安打，但沒讓對手延續攻勢。

張峻瑋4局上發生不穩，單局被敲出4支安打失掉3分，5局續投雖有投出保送，但沒有多掉分數，今天總計投5局被敲出6支安打，投出2次保送、失掉3分責失分，最快球速151公里。

培訓隊前3局僅黃柏叡在2局下敲出安打，但攻勢沒有延續，4局下邱郡、鄭俊瑋接連安打，靠著犧牲觸擊、高飛犧牲打送回團隊第1分，5局下1人出局後，盧奕呈安打、賴俊選到四壞保送，2人出局後邱郡補上安打，送回團隊第2分，賴俊搶攻本壘出局、沒能延續攻勢。

比賽5局打完，6局上開始下雨打雷，比賽因雨裁定NCAA明星隊勝利，培訓隊吞下此次交流賽2連敗。

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