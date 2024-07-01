中職／悍將親子「童樂會」 模擬新秀加盟儀式神秘嘉賓來合影

富邦悍將隊去年大受好評的親子球場體驗活動強勢回歸，本季攜手MOMO親子台，一同舉辦「MOMO悍將童樂會」，今年度活動內容全面升級，推出更豐富多元的球場體驗，有機會踏上主播台，體驗主播經典台詞，還能模擬新秀加盟儀式，站上未來之星宣示舞台，與神秘嘉賓合影完成加盟儀式。

「MOMO悍將童樂會」今年除了持續邀請新莊棒球場的場務團隊帶領體驗賽前畫線、壘包安裝及場務車試乘，「職人學堂」環節也特別加開全新課程，將可以踏上夢幻的主播台，體驗在螢光幕前挑戰知名主播經典台詞，另開放參觀球場最神秘的控制中心，將由專業DJ教學打序播報，探索中控室的聲光奧秘。

除了靜態課程之外，今年新增「城堡FUN電」的趣味遊戲關卡，親子將可以一起參加「短打挑戰」、「測速體驗」及「九宮格PK」。遊戲結束後，將模擬「新秀加盟儀式」場景，提供親子站上「未來之星宣示舞台」並與神秘嘉賓合影完成小悍將加盟儀式。

此外，本次特別與MOMO親子台攜手推出「唱跳派對」，將由悍將應援團、吉祥物與MOMO家族哥哥姊姊一同帶領大小朋友們帶動應援，解放你身上的舞蹈細胞。壓軸的重頭戲則是悍將首度推出的「賽前練習見學」活動，將開放至場中直擊悍將賽前打擊練習，近距離觀看職業球員們的揮棒英姿。當日賽事更安排親子球迷入座「B1童樂熱區」，與結識的新朋友一同大聲吶為喊悍將應援。

「MOMO悍將童樂會」不僅將頒發活動紀念證書與專屬識別證，另提供悍將兒童短TEE及MOMO親子台帆布彩繪提袋組，將可以客製燙印獨一無二的專屬帆布袋。

「MOMO悍將童樂會」在暑假期間登場，首波推出4個場次，分別為7月13日(六）、7月14日(日）、8月10日(六)、8月11日(日），梅林魔法師會員早鳥於7月3日中午12點30分到7月4日23點59分開賣，售價為親子2人組1900元/組、親子3人組2500元/組；7月5日12點30分起正式開賣，售價為親子2人組2200元/組、親子3人組2800元/組，每場限額30組，於富邦悍將官方售票網販售。