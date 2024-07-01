日職／巨人簽黃錦豪目標養成王牌左投 披「041」號球衣
日本職棒讀賣巨人隊今天正式公布，與來自平鎮高中的左投黃錦豪簽下育成合約，穿上背號「041」球衣，球團也預計在他抵達日本後聚辦加盟記者會。
黃錦豪身高184公分、體重77公斤，最快球速146公里，擁有曲球、變速球等球路，高中三年未留下木棒組資歷，依舊受到日職及美職多支球隊關注，最終由巨人在爭奪戰中勝出，黃錦豪成為巨人隊史所簽的第8位台灣球員、近8年第一人，前一人已是2016年廖任磊。
球團今天正式公布簽下黃錦豪的消息，日本媒體報導中提到，他的直球角度、曲球相當具有可塑性，對他的未來性看好，認為有機會養成左投王牌候選。
黃錦豪表示，非常榮幸可以加入讀賣巨人，對於有機會為巨人效力抱持感激，「我會繼續努力，希望儘早轉為支配下，站上一軍投手丘。」
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