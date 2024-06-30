賽車／TSR錦標賽第三站冷門頻傳 游瑋倫勇奪125A組冠軍

2024年TSR全國機車錦標賽第三站今天於台南安定賽車場熱鬧開賽，競爭最激烈的125A組由排位賽第7、暌違2年重返賽場的「烏來小霸王」游瑋倫扳回顏面反超日將長谷部潤封王；蘇利宸選手更是驚人包辦三組；7歲「最強天才車手」陳子龍則繼4月開幕站之後又再度包辦兒童組Junior-1、Junior-2雙料冠車，在國內同年齡已揕稱無敵。

被台灣車迷譽為「天才車手」的陳子龍，繼今年開幕站包辦雙冠後，今再度橫跨兩組，結果陳子龍先在Junior-1從排位賽第一起跑，一路領先到終點拿下冠軍後；陳子龍回到休息區後沒得休息，立刻又換騎打檔車參加Junior-2組別賽事，他也從排位賽第二反超再拿下第二個冠軍，讓車迷覺得不可思議。

父親陳榮勳也透露，期待早日將陳子龍送出國參賽：「子龍是今年二月才開始接觸檔車，但他的天生車感很好，過完農曆年後就己經能很純熟的操控。現在國際對於小車手的栽培都很早，如果我們能有廠商贊助，我們也很希望子龍可以早一點出國去接觸更高強度的賽事，未來才能更有機會。」

今第三站安定站，27歲開聯結車公司的選手蘇利宸最忙碌，他先在super C組從排位賽第7出發，在原本領先的詹博堯、黃皓摔車後，他在最後一圈成功超越上一站150BIKE B組封王的「最強高中生」蔡永順後驚險拿下冠軍，不僅如此，蘇利宸還接連拿下125B組和YAMAHA六代戰統規賽三冠。

壓軸競爭最激烈125A組賽事，本站名將如雲，包括地表最強歐吉桑藤永優、亞洲最速小胖詹博堯、台灣最速選手黃晧等都傷癒歸隊，從比賽一開始就頻爆冷門，藤永優自摔出局，一度領先的黃皓也意外撞到護欄而前功盡棄，反倒是原本排位第7游瑋倫一路緊追長谷部潤，最終成功在倒數第二圈才成功反超，驚險的拿下125A組冠軍，讓游瑋倫賽後開心的說：「我前一站被長谷部潤頂出去沒能完賽，這一次總算扳回面子，我一直在後頭就是要抓他的節奏，看到他的節奏亂了後就趁機反超。」