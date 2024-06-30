中職／林泓育1700安達陣日 猿隊補賽獵鷹

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹在6月2日敲出的全壘打到今天兌現，與樂天桃猿隊之戰因雨保留，改在今天從3局下續戰，魔鷹進帳第14轟續居全壘打王，然而猿隊打線延續近期好氣勢，在4、5局一共攻下6分，反以7：3逆轉勝。

這場猿鷹戰原本打完3局上遇到大雨不得不取消，保留至今天續戰，原本魔鷹在1局下的陽春砲幫助球隊取得領先，不過4局上猿隊先靠朱育賢、林泓育連敲2支二壘打追平，接著廖健富一發2分彈超前。

猿隊攻勢還沒結束，5局上1出局後林立、陳晨威接連安打，梁家榮二壘打進帳1打點，2出局後林泓育又敲出2分打點安打，也將施子謙打退場。

林泓育今天4打數2安打、3分打點，4局上的追平安也是他的生涯第1700安，成為中職史上第7位達成的選手。

鷹隊由施子謙接替原本的先發投手小野寺賢人在第4局登板，僅投1.2局被敲7支安打，包含1轟，丟掉6分，成為他今年轉戰雄鷹隊改任先發後，最短的出賽局數。

猿隊則由黃子鵬自3局下起接替魔神樂，但在5局下小遇亂流，被敲2支安打後因曾子祐的高飛犧牲打掉分，隨後因二壘手失誤又掉1分，但總計中繼5局被敲4支安打，就掉這2分（1責失）。