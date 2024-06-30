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中職／吳念庭3.5年約總值3600萬 超越旅日總和

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊今天為吳念庭舉辦加盟儀式。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今天為吳念庭舉辦加盟儀式。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天為選秀第1指名吳念庭舉辦加盟儀式，根據媒體報導，球團公布合約為3.5年複數年合約，總值包含激勵獎金在內為台幣3600萬元幣，超越吳念庭過去旅日8年的薪資總合。

雄鷹隊在今年中華職棒選秀選擇具有旅日豐富資歷的吳念庭，也在今天於澄清湖棒球場為他舉辦加盟儀式，正式穿上67號球衣，合約一簽就綁定到吳念庭34歲，也遞出僅次於王柏融的隊史次大合約，月薪部分則未公布。

吳念庭職棒生涯自日職西武隊起步，前期一軍出賽不穩定，2016年起年薪分別為600萬、800萬、750萬、650萬、560萬、880萬，2021年大爆發的成績讓他在隔年獲得2500萬大約，去年年薪也來到2800萬的生涯新高（以上幣值皆為日圓）。

不過，吳念庭決定在當打之年重返台灣，日職生涯8年總計薪資為9540萬日圓，近期日圓貶值，若以2016年匯率計算，約合台幣2862萬元，顯見台鋼雄鷹隊遞出一筆豐厚合約。

台鋼雄鷹 吳念庭 選秀

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