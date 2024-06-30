中職／新入團！吳念庭加盟雄鷹 旅日前就與高雄有緣

台鋼雄鷹隊就如總教練洪一中所言「打鋼趁熱」，與旅日好手吳念庭光速完成簽約，今天聯盟官網顯示為新入團，最快明天就可在澄清湖主場亮相，今天先為他舉辦加盟儀式，吳念庭想起當年旅日前，曾在澄清湖球場與LaNew熊隊一起練習。

雄鷹隊在28日的中職選秀會以第2順位選中吳念庭，昨天完成簽約，並在今天舉辦加盟儀式，由洪總為吳念庭戴上球帽，董事長王炯棻為他披上67號球衣，這也是吳念庭的父親吳復連當年第一次擔任總教練時的背號相同。

雖然還沒在澄清湖球場出賽過，但吳念庭在賽前加盟儀式透露，自己在去日本之前，曾在此跟著LaNew熊一起練球，當時一起練習的「小胖」林泓育正好是今天對手樂天桃猿隊選手，而王溢正已經變成雄鷹隊友。

雖然雄鷹隊早早就透露會選擇吳念庭，不過28日選秀會那天，吳念庭還是透過電視轉播觀看，「還是很開心，叫到我的名字的時候還是鬆了一口氣，很踏實的感覺。」

吳念庭從2008年到日本就讀岡山共生高等學校以來，一直在日本打拚，在西武隊活躍期間也剛好與王柏融赴日重疊，兩人如今變成隊友也展露好交情，吳念庭透露：「柏融帶我參觀防護室、餐廳、球員休息室，謝謝他。」說完這段兩人相視而笑。