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中職／伍立辰接下官大元「傳承手套」 交流賽磨經驗拚職棒

中央社／ 台北30日電
伍立辰。中央社
伍立辰。中央社

U23培訓隊伍立辰今天在赴美NCAA交流賽後援1.1局關門，首度與美國球隊交手開眼界，盼累積經驗帶到職棒。伍立辰今年畢業接下官大元象徵傳承的手套，選秀會也剛好獲中信兄弟指名。

嘉義大學畢業投手伍立辰替補入U23培訓隊，赴美NCAA交流賽今天後援登板投1.1局無失分，但球隊終場以4比5吞敗。

伍立辰接受中央社記者訪問時表示，登板時很亢奮，明顯感受到美國打者身材優勢，幾顆投到外角的引誘球，美國打者都能在重心不受影響狀態下，伸手就把球打得很強勁。

今天雖然帳面上沒有失分，但伍立辰自認內容不算好，有些差點被打成的安打，靠隊友幫忙守下。從小到大首度面對這麼高強度國際賽，感覺氣氛與在台灣完全不同，雖然亢奮但不緊張，很享受比賽感覺。

伍立辰今年選秀在大學投手中獲高評價，身材雖不突出，但善用投球機制而非蠻力，所以耐投能吃局數，有點類似兄弟隊退役投手官大元。巧合的是，伍立辰今年畢業典禮上，也從嘉義大學傑出校友官大元手上接下象徵「傳承」的手套，並在選秀會第2輪被中信兄弟選進。

伍立辰透露，選前也有聽到有人評價他的型態類似官大元；此次赴美交流賽定位關門角色是挑戰，大學階段直到大三才開始投比較多後援，國際賽強度不一樣，也很感謝有機會可以學習經驗，帶回職棒場上。

今年初大專聯賽有不錯表現讓伍立辰決定挑戰選秀，可以獲選感謝家人的支持，以及從小到大指導過的教練，感謝高中教練洪榮宏，在畢業一度不想打球時，鼓勵他延續棒球路，推薦到嘉大打球，也建議他棄打從投。

從高三最後一場比賽棄打從投開始，伍立辰形容是一段漫長的路，感謝嘉大教練鍾宇政、李瑋華耐心指點，也感謝代表隊的青睞，讓他有機會進到培訓隊學習，並與國內其他頂尖投手切磋。

中信兄弟 官大元 選秀

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