中職／陳冠穎找出決勝球獲兄弟指名 想向李振昌請教滑球

獲中信兄弟指名的投手陳冠穎赴美與NCAA交流賽今天先發登板，投4.2局失2分表現預期之內；近一年找出決勝球，努力有好結果選秀獲選，進到職棒最想向前輩李振昌請教、精進滑球。

台北市大投手陳冠穎今年被選入U23世界盃棒球賽培訓隊，赴美移地訓練今天對美國NCAA明星隊先發，2局下被舒巴特（Nolan Schubart）敲出陽春砲，5局下再失1分，總計投4.2局被敲出6支安打，投出3次保送，失掉2分責失分，球隊終場以4比5吞敗。

陳冠穎接受中央社記者訪問時表示，今天先發目標是5局失3分，2局被敲全壘打那球是失投球，對方掌握度也很好，自評先發表現在預期之內。

陳冠穎國小打社團球隊，但因為不服輸想拚，國中開始接受正規訓練，有入選亞洲青少棒賽代表隊。此次則是成棒首次被選入培訓隊，也是首度對上美國球隊，他表示，一開始把對手想得太強，開賽後覺得其實還好，當作跟中職二軍球隊對戰就好。

28日中職選秀會，陳冠穎和培訓隊友也透過轉播關心，但他笑說，本來以為不會太前段輪次，所以睡到2輪才起床，沒想到3輪就聽到自己名字、比預期早，很開心獲得球隊青睞。

對於兄弟的印象是球迷很多，陣中有國中隊友周委宏、高中隊友陳志杰、學長宋晟睿，陳冠穎透露周委宏有傳訊息給他，說預感他會在3輪被選到；陳冠穎想向兄弟陣中前輩李振昌請教滑球，「我雖然有滑球，但不算很好，希望能更精進。」

去年選秀失利，陳冠穎表示，有問了一些球探原因，針對缺失改善，這一年來找出決勝球，目前對指叉球越來越有信心，指叉球被安打率少，造成的揮空也比之前多。

確定拿到職棒門票，親友、教練都有傳訊息恭喜，媽媽也有跟陳冠穎說，看得到他這一年的辛苦很努力，可以獲選，家人都很開心。