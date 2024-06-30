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中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了
富邦悍將隊在28日中職選秀會中以狀元籤指名「國防部長」張育成，期待他能趕上7月12日的新莊主場賽事亮相，而今天悍將Twitch的7月行事曆中，在7月11日填上「育成降臨」字眼，引人無限遐想。
不少球迷猜測當天會是張育成的加盟記者會，悍將球團對此回應：「此為暫定安排圖奇節目預告，若有其他確定訊息，將會再對外公布。」
悍將領隊林華韋在選秀會時曾表示，張育成預計7月初返台，希望可以趕上7月12日新莊下半季主場開幕戰，目前掌握張育成已經有在復健賽出賽。
張育成目前效力美職光芒隊3A，球隊異動中並無出現他的名字，而他今天雖然在社群媒體發表登機前的照片，但主要是返回北卡羅來納州與家人會合，光芒隊主場也是在北卡。
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