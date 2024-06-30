棒球／NCAA交流賽3準職棒投手登板 U23培訓隊吞敗

U23世界盃棒球賽培訓隊今天與美國NCAA明星隊交流賽首戰，派出準職棒投手陳冠穎先發4.2局挨轟共失2分，培訓隊3棒曾昱磬2安3打點，但美國隊舒巴特單場雙響，培訓隊以4比5吞敗。

U23世界盃棒球賽代表隊由總教練郭李建夫領軍，25日出發赴美移地訓練，台灣時間今天起與美國NCAA明星隊安排5場交流賽，今天首戰派出的投手群，都是在28日剛落幕的中職選秀會中有被指名的投手。

獲得中信兄弟指名的投手陳冠穎先發2局下被舒巴特（Nolan Schubart）敲出陽春砲，5局下1人出局後投出保送，接著被敲2支安打失分後，再投出保送退場，總計投4.2局被敲出6支安打，投出3次保送，失掉2分責失分。

5局下2人出局後，培訓隊換上被富邦悍將指名的投手陳品宏接手，三振抓到該局最後一個出局數，6局雖有投出觸身球保送，但沒失分，7局下續投有狀況，接連保送後被舒巴特敲出個人單場第2轟、失掉3分，2人出局後再被敲出安打退場。

培訓隊換上被中信兄弟指名的投手伍立辰接替，沒有再多掉分數；陳品宏投2局失掉3分責失分，伍立辰後援投1.1局無失分。

培訓隊1局上靠著鄭俊瑋、曾昱磬接連安打先馳得點，8局上攻勢再起，靠著保送、失誤、曾昱磬安打再追回2分，賴俊補上安打，送回團隊第4分，但攻勢沒能繼續吞敗。曾昱磬今天先發打3棒、守中外野，單場2安貢獻3分打點，也有在今年選秀會被台鋼雄鷹指名。