中職／「最美NBA記者」再來台 宮河麻耶為樂天開球
台灣樂天生態圈部門攜手樂天集團各事業體，7月5日（五）在桃園棒球場舉辦「台灣樂天集團日」，今年再度邀請到「最美日本體育記者」宮河麻耶進行開球儀式。
去年由於簽證問題，宮河麻耶沒能登場開球讓大家感到非常遺憾，球隊與宮河麻耶謹記球迷期待，今年終於能在集團日當日相見歡。宮河直呼：「為了與10號隊友們見面，一切等待都是值得的！期待在球場展現元氣與活力，與大家一同同樂！」
不止宮河麻耶，可愛的樂天胖達也即將現身，台灣樂天集團也準備進場禮「樂天胖達扇子（數量有限，送完為止）」提供給當天進場的球迷朋友們，邀請球迷朋友跟著樂天胖達一起體驗樂天生態圈的各種服務，一起為樂天桃猿應援。
活動當天於下午5點開放進場，場外攤位抽獎活動將會送出集團日限定球員女孩卡、樂天胖達小禮物及獨家樂天胖達玩偶等限量好禮；此外，舞台上還會有樂天女孩與到場的球迷們進行互動遊戲，幸運粉絲還能跟女孩合照。
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