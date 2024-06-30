MiLB／林振瑋5局7K無保送 飆160公里火球、均速155公里
效力紅雀隊1A的台灣投手林振瑋今天面對大都會隊1A，先發5局僅失1分，而且7次三振沒有保送，幫助球隊以5：1贏球也奪得本季第5勝，最快球速來到99.7哩（約160.5公里），均速更高達96.7哩（約155.6公里）。
林振瑋今天開賽三上三下，不過2局上被敲安打後又發生牽制失誤，讓對手在2出局後攻占得點圈，也被敲安打而丟掉1分，但接下來林振瑋重新回穩，3局上、4局上各只讓1人上壘，5局上又投出三上三下。
最終林振瑋以81球投完5局退場，被敲3支安打丟掉1分，投出7次三振無保送，防禦率下降到3.04，根據數據統計，林振瑋此戰速球最快達99.7哩、最慢95哩，不過投最多的是變速球，用了27顆，速球24顆。
另外海盜隊2A的陳柏毓今天則是繳出7局失3分的優質先發，然而打線遭到封鎖以0：3輸給守護者隊2A，陳柏毓吞本季第7敗，防禦率下降至4.38；昨天敲出雙安的隊友鄭宗哲今天休兵。
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