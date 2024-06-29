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中職／延長賽王者！悍將6勝最多 戴培峰再見安稱運氣好

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊戴培峰敲出生涯第2支再見安打，以5：4擊敗統一獅隊。記者曾原信／攝影
富邦悍將隊戴培峰敲出生涯第2支再見安打，以5：4擊敗統一獅隊。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊今晚靠著戴培峰在10局下的再見安打，以5：4逆轉統一獅隊，本季延長賽取得6勝1敗，堪稱延長賽王者，總教練陳金鋒看到的是選手面對高張力賽事的表現，對球隊是好事。

悍將今天面對勝騎士先發的5局裡僅得1分，而獅隊卻在前2局就攻下3分，不過9局下靠著孔念恩敲出三壘安打，戴培峰代打敲高飛犧牲打，埋伏第9棒的申皓瑋一發右外野陽春砲追平比數。

陳金鋒表示，第9局大家表現都很好，無論是孔念恩、戴培峰，或是申皓瑋的全壘打，「多打這種高張力比賽，對我們非常好。」

10局上獅隊先馳得點，不過10局下趁對方投手亂流，形成1出局、滿壘，戴培峰敲出右外野安打送回2名跑者，逆轉戰局，繼6月13日後敲出生涯第2支再見安打。

集氣了5個球季，戴培峰到今年才敲出生涯首支再見安，沒想到第2支相隔不到20天又出現，他說：「運氣比較好，也是前面隊友延續，剛好輪到我這邊。」

回顧10局下，戴培峰以捕手視角來看，當時對方已經連續2次四壞保送，一定不想再投保送，「所以就抓好球，積極攻擊。」至於9局下敲出的高飛犧牲打，戴培峰表示，因為對手是陳韻文，準備上花了比較久的時間，「心想至少要把分數打回來。」

今年悍將在延長賽拿下6勝，是其他5隊的總和，戴培峰有些不好意思說道：「因為前面沒有贏下來嘛。」但也解釋：「這代表球隊是慢慢朝好的方向前進。」

富邦悍將隊戴培峰敲出生涯第2支再見安打，以5：4擊敗統一獅隊。記者曾原信／攝影
富邦悍將隊戴培峰敲出生涯第2支再見安打，以5：4擊敗統一獅隊。記者曾原信／攝影

孔念恩 戴培峰

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